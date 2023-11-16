Еще один ордер на арест Путина: РФ еще до войны планировала устроить голод в Украине, — GRC

По данным международных расследователей, в первые часы вторжения оккупанты умышленно атаковали районы с большим запасом зерна, а в декабре 2021 закупили грузовики для его вывоза.

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Россия еще до начала полномасштабного вторжения могла запланировать морить украинцев голодом. Об этом говорится в отчете международной правозащитной группы Global Rights Compliance (GRC), передает The Independent.

Все доказательства, которые были собраны аналитиками, говорят о том, что 24 февраля 2022 года, когда танки ВС РФ пересекли украинскую границу, они намерено атаковали районы, в которых было много зерна. Также они атаковали инфраструктуру по производству продуктов питания.

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К слову, в GRC поделились информацией, что российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна и 170-метровые балкеры еще в декабре 2021 года. Все это свидетельствует о том, что россияне заранее планировали разворовывать украинские продовольственные ресурсы в колоссальных масштабах.

В первую неделю войны российские установили контроль над украинскими фермами и отправляли в день на экспорт около 12 тысяч тонн зерна со всех временно оккупированных территорий.

"Доказательства "высоко скоординированного уровня предварительного планирования" будут предоставлены Международному уголовному суду, и GRC надеется, что они приведут к первому международному судебному преследованию г-на Путина за военное преступление — голод как метод ведения войны", — говорится в сообщении.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок убеждена, что президента РФ могут признать виновным в совершении еще одного преступления и ему будет выдан еще один ордер на арест.

Напомним, 19 октября сообщалось, что россияне воруют украинское зерно из оккупированного Мариуполя. По словам советника мэра Петра Андрющенко, россияне привезли бетонные конструкции, которые используются для строительства укреплений в Мариупольском районе, между городом и границей с оккупированной частью Запорожской области.