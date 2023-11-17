"Оптимистичный прогноз": Макрон ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для ВСУ

По словам президента Франции, Украина не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности, на Ближнем Востоке, поэтому было принято решение о переговорах с властями Швейцарии.

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Франция находится в процессе дипломатических обсуждений с Швейцарией относительно возможности пересмотра условий поставки вооружений для Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Швейцарию, передает Укринформ.

Макрон подчеркнул свое уважение к нейтральному статусу Швейцарии и, в то же время, к ее четкой дипломатической позиции в поддержку Украины.

"Что касается существующих дебатов, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества", — сказал он во время совместной пресс-конференции с участием президента Швейцарии Алена Берсе, отвечая на вопросы журналистов.

Макрон высказал оптимистический прогноз относительно текущих переговоров, отметив, что они, по его мнению, позволят согласовать нейтральность Швейцарии с ее возможностью реэкспорта оружия.

"Она (поддержка Украины, — ред.) не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности, на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна победить в этой войне", — констатировал Макрон.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Швейцария расследует попытку продать 100 танков Leopard. Соглашение о продаже немецкому концерну Rheinmetall около сотни нерабочих танков было заблокировано швейцарским правительством из-за его несоответствия нейтральному статусу страны.