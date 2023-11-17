Мировая война — не фантазии: США должны готовиться к глобальному конфликту, иначе их ждет поражение

Экс-помощник госсекретаря Эй Уэсс Митчелл полагает, что Соединенные Штаты могут оказаться на гране поражения, если не примут решительные меры в случае эскалации в трех стратегических регионах мира — на Ближнем Востоке, на Тайване и в Украине.

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Соединенные Штаты находятся в шаге от участия в глобальном конфликте, поэтому уже сегодня пришло время мобилизовать усилия и начать подготовку к мировой войне, которая не является некой фантазией. Если США упустит время, то окажется на гране поражения, несмотря на весь свой нынешний военный потенциал. О перспективах участия Штатов в глобальной войне говорится в материале бывшего помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Эй Уэсса Митчелла, опубликованном 16 ноября в Foreign Policy.

Глобальная война — не паникерство

Автор публикации акцентировал на том, что вероятность начала глобальной войны — это отнюдь не теория, не паникерство, и не бред "ястребов" из числа американских политиков. На сегодняшний день в двух из трех стратегически важнейших регионов мира назрели серьезные конфликты, требующие внимания США. И это безусловно ситуация в Украине и Индо-Тихоокеанском регионе.

На первый взгляд военная мощь американцев не даст сомневаться в могуществе Соединенных Штатов. После победы во Второй мировой и Холодной войне, а также после распада СССР сложилось впечатление, что Вашингтон поддерживая Киев нанесет "чужими руками" сокрушительное поражения России, которая вынуждена тратить огромный ресурс в войне против Украины.

В этом случае США смогли бы переключится на Дальний Восток, где ситуация вокруг Китая и Тайваня может взорваться в любой момент, положив начало вероятному глобальному конфликту.

Три фронта

Однако такая стратегия с каждым днем становится все менее жизнеспособной, убежден Митчелл. По его словам, по мере того как Россия мобилизуется для длительной войны в Украине, а на Ближнем Востоке обострился израильско-палестинский конфликт, у Китая растет соблазн решить силовым путем тайваньский вопрос.

Ведь Пекин прекрасно понимает, что справится с третьим геополитическим кризисом Вашингтону будет крайне тяжело.

"Если война все же начнется, Соединенные Штаты обнаружат, что некоторые очень важные факторы неожиданно сработают против них. Одним из таких факторов является география", — пишет Митчелл.

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Он пояснил, что в случае нападения Китая на Тайвань Соединенным Штатам будет трудно отразить это нападение, не прекращая при этом оказывать поддержку Украине и Израилю. И это не потому, что США переживают упадок, а в силу того, что все три фронта находятся географически на удаленном расстоянии, в отличие от тех же Китая, России и Ирана, у которых военные действия будут происходить в буквальном смысле "под боком".

"Наихудшим сценарием является эскалация как минимум на трех удаленных друг от друга театрах военных действий, которая ведется вооруженными силами США, а также плохо оснащенными союзниками, в большинстве своем не способных защитить себя от крупных промышленных держав, обладающих решимостью, ресурсами и безжалостностью для ведения длительного конфликта", — подчеркнул Митчелл.

Люди и деньги

Еще одна проблема — финансы. В отличии, например от Второй мировой, где отношение государственного долга США к ВВП выросло почти вдвое — с 61% ВВП до 113%, сегодня США могут вступить в войну с долгами, уже превышающими 100% ВВП. Как отмечают Бюджетное управление Конгресса США и другие источники, такой объем долга чреват катастрофическими последствиями для американской экономики и финансовой системы.

Митчелл также обратил внимание на человеческие жертвы, которые могут понести Штаты, ведь некоторые из противников США обладают обычным и ядерным потенциалом, способным достичь Америки. Кроме того не исключен всплеск деятельности террористов на американской территории.

Вывод

"Соединенные Штаты должны напрячь все силы, чтобы подготовиться к этому сценарию, надеясь не только предотвратить конфликт, но и обеспечить готовность американцев к нему в случае его возникновения", — подводит итог Митчелл.

По его мнению лучшим вариантом предотвратить такой сценарий — вооружить Украину, Израиль и Тайвань на таком уровне, чтобы агрессия против них была бы невозможна. Помимо этого Штатам придется привести в порядок свою оборонно-промышленную базу.

"Ситуация настолько серьезная, что Вашингтону, возможно, придется задействовать Закон об оборонном производстве и начать перепрофилировать часть гражданской промышленности на военные нужды", — подытожил Митчелл, добавив что сокращение расходов на оборону при президенте Джо Байдене было ошибкой.

Ранее сообщалось, что Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности обратилась к Конгрессу США с предложением разрешить военнослужащим армии Тайваня проходить обучение на территории США. Таким образом солдаты пройдут подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем