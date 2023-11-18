Лезут и устилают поля трупами: эксперт о ситуации на Бахмутском и Купянском направлениях

Активизация ВС РФ на нескольких участках фронта происходит в период ухудшения погодных условий, что затрудняет врагу выполнение поставленных задач. Тем не менее, оккупационные войска не имеют достаточного наступательного потенциала, поэтому используют живую силу в неограниченном количестве.

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Командование ВС РФ последние дни дало приказ активизировать штурмовые действия на нескольких участках, чтобы создать визуализацию большого наступления по всей линии фронта. Наиболее опасной зоной была, есть и остается Авдеевка. На других участках тоже ситуация сложная. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ситуация на Купянском направлении

В районе Купянска на Синьковку давят такие подразделения оккупантов — 25, 138 ОМСБр из состава 6А, а на Пищаное — 7-й ОМСП из состава 11 АК. Они имеют задачу — захватить господствующие высоты на этом участке фронта. Их штурмы пока завершаются провалом.

По словам Александра Коваленко, в целом ситуация на Лимано-Купянском участке относительно наступательных возможностей врага не меняется.

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"У них есть количество, но серьезный вопрос к качеству, а именно — комплектации, которая бы позволяла эффективно наступать. Этот, важный фактор проявил себя прошлым летом, когда они так же активно полезли на Лиман, Боровую и Купянск, понеся в результате серьезные потери и практически не имея достижений. Оборонительный функционал позволяет им наступать, но результат вызывает бурные дискуссии. Был бы наступательный функционал, поверьте, была бы совсем другая картина", — говорит эксперт.

Он добавил, что на этом участке фронта Силам обороны приходится трудно, поскольку враг, не имея наступательного потенциала, использует человеческий ресурс в неограниченном количестве.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как утверждает эксперт, аналогичная ситуация наблюдается и в районе Бахмута, где враг тоже не имеет достаточного наступательного потенциала. Особенно это ощутимо в районе Клещеевки.

"Возобновившиеся волнообразные штурмы буквально устилают поля трупами российских оккупационных войск. Но системность свидетельствует, что по ряду направлений командование на местах получило приказ наступать", — отмечает Коваленко.

Он добавил, что в районе Клищеевки ВС РФ пытались прощать оборону украинских защитников в направлении Бондарного силами 137 ПДП из состава 106-й ПДР. Также оккупанты не оставляют попытки действовать в направлении Андреевки.

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"Для усиления этих действий под Отрадовку загнали подразделения 83-й ОДШБр, а также отмечается появление сил 89-го ТП 3 АК, который, вероятнее всего, в ближайшее время будет задействован на Андреевском направлении. Очевидно, что этот приказ обусловлен необходимостью получения какого-то результата до выступления путину. Отбить Клещеевку — показать, что могут возвращать утраченные позиции. Прорваться к Купянску — подарить надежду на новые победы 2024 года. Захватить Авдеевку", — считает Александр Коваленко.

Ситуация в районе Авдеевки

В Авдеевке оккупанты пытаются расползтись слева от железной дороги, потому что не имеют возможности закрепиться справа. -а ОМСБр 1 АК ВС РФ бросается в направлении Уманского с Водяного, а с Песок пытаются давить на Первомайское.

"Продолжается концентрация сил для очередной волны наступления, с целью прорыва справа "железной дороги", с последующим захватом сел Степное и Северное", — отметил Александр Коваленко.

Выводы

ВС РФ пытаются нащупать слабое место в обороне Сил обороны Украины и преподнести успех на этой локации как определенную победу. Также эксперт считает, что оккупанты не имеют полной информации о возможностях украинских войск.

"Отдельный разговор касается того, что эта активизация происходит в период ухудшения погодных условий, что также затрудняет врагу выполнение поставленных задач. Но, опять же, вопрос потерь и условий, в которых ведутся штурмовые действия, не беспокоят командование РОВ и как минимум до Нового года интенсивность атак не снизится", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, что спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ ликвидировали 184 российских военных и 152 единицы боевой техники за неделю.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перебрасывают тяжелую технику через Мариуполь в Бердянск. В Мариуполе были зафиксированы более 20 российских тягачей с танками и другой гусеничной техникой.