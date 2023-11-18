Лізуть і встеляють поля трупами: експерт про ситуацію на Бахмутському і Куп'янському напрямках

Активізація ЗС РФ на кількох ділянках фронту відбувається в період погіршення погодних умов, що ускладнює ворогові виконання поставлених завдань. Тим не менш, окупаційні війська не мають достанього наступального потенціалу, тому використовують живу силу в необмеженій кількості.

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Командування ЗС РФ останні дні дало наказ активізувати штурмові дії на кількох ділянках, щоб створити візуалізацію великого наступу по всій лінії фронту. Найбільш небезпечною зоною була, є і залишається Авдіївка. На інших ділянках теж ситуація складна. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Ситуація на Куп'янському напрямку

У районі Куп'янська на Сіньківку тиснуть такі підрозділи окупантів — 25, 138 ОМСБр зі складу 6А, а на Пищане – 7-й ОМСП зі складу 11 АК. Вони мають завдання — захопити панівні висоти на цій ділянці фронту. Їхні штурми поки завершуються провалом.

За словами Олександра Коваленка, в цілому ситуація на Лимано-Купянській ділянці щодо наступальних спроможностей ворога не змінюється.

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"У них є кількість, але серйозне питання до якості, а саме – комплектації, яка б дозволяла ефективно наступати. Цей, важливий чинник виявив себе минулого літа, коли вони так само активно полізли на Лиман, Борову та Куп'янськ, зазнавши в результаті серйозних втрат і практично не маючи досягнень. Оборонний функціонал дозволяє їм наступати, але результат спричиняє бурхливі дискусії. Був би наступальний функціонал, повірте, була б зовсім інша картина", — говорить експерт.

Він додав, що на цій ділянці фронту Силам оборони доводиться важко, оскільки ворог, не маючи наступального потенціалу, використовує людський ресурс в необмеженій кількості.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як стверджує експерт, аналогічна ситуація спостерігається і в районі Бахмута, де ворог теж немає достатнього наступального потенціалу. Особливо це відчутно в районі Кліщіївки.

"Хвилеподібні штурми, що відновилися, буквально встеляють поля трупами російських окупаційних військ. Але системність свідчить, що з низки напрямів командування на місцях одержало наказ наступати", — зазначає Коваленко.

Він додав, що в районі Кліщіївки ЗС РФ намагалися прощувати оборону українських захисників у напрямку на Бондарне силами 137 ПДП із складу 106-ї ПДР. Також окупанти не полишають спроби діяти у напрямі Андріївки.

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"Для посилення цих дій під Одрадівку загнали підрозділи 83-ї ОДШБр, а також відзначається поява сил 89-го ТП 3 АК, який, найімовірніше, найближчим часом буде задіяний на Андріївському напрямку. Очевидно, що цей наказ обумовлений необхідністю отримання якогось результату до виступу путіну. Відбити Кліщіївку – показати, що можуть повертати втрачені позиції. Прорватися до Куп'янська – подарувати надію на нові перемоги 2024 року. Захопити Авдіївку", — вважає Олександр Коваленко.

Ситуація в районі Авдіївки

В Авдіївці окупанти намагаються розповзтися ліворуч від залізниці, бо не мають можливості закріпитися праворуч. -а ОМСБр 1 АК ЗС РФ кидається у напрямку Уманського з Водяного, а з Пісок намагаються тиснути на Першотравневе.

"Триває концентрація сил для чергової хвилі наступу, з метою прориву праворуч "залізниці", з наступним захопленням сіл Степове та Північне", — зазначив Олександр Коваленко.

Висновки

ЗС РФ намагаються намацати слабке місце в обороні Сил оборони України і піднести успіх на цій локації як певну перемогу. Також експерт вважає, що окупанти не мають повної інформації про можливості українських військ.

"Окрема розмова стосується того, що ця активізація відбувається в період погіршення погодних умов, що також ускладнює ворогові виконання поставлених завдань. Але, знову ж таки, питання втрат та умов, у яких ведуться штурмові дії, не турбують командування РОВ і як мінімум до Нового року інтенсивність атак не знизиться", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ ліквідували 184 російських військових та 152 одиниці бойової техніки за тиждень.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ перекидають важку техніку через Маріуполь до Бердянська. У Маріуполі були зафіксовані понад 20 російських тягачів з танками та іншою гусеничною технікою.