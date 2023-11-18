"Потужно": бійці ЦСО "Альфа" показали знищення росіян та їх техніки (відео)
За тиждень українським спецпризначенцям вдалося уразити танки, ББМ, артсистеми, РСЗВ, системи ППО, військові авто, системи відеоспостереження "Муром" та ворожі склади, розповіли в СБУ.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували 184 російських військових та 152 одиниці бойової техніки за тиждень. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.
"Ще 184 окупанти та 152 одиниці російської техніки "відмінусували" спецпризначенці ЦСО "А" СБУ. Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень", — йдеться у повідомленні.Важливо
У результаті українські спецпризначенці за тиждень змогли знищити:
- 13 танків;
- 21 ББМ;
- 17 артсистем;
- РСЗВ;
- дві системи протиповітряної оборони;
- 67 військових авто;
- шість систем відеоспостереження "Муром";
- 72 укріплення та вогневих позицій;
- чотири склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами;
- 184 окупанти.
Крім цього, спецпризначенці СБУ разом у координації з артилеристами Збройних сил України ліквідували ще 155 російських та уразили 38 одиниць ворожої техніки.
Бійці опублікували відео, у якому показали, як виявляли російську бойову техніку за допомогою безпілотних літальних апаратів та завдавали вдалих ударів по ній та особовому складу Збройних сил Російської Федерації. В результаті чого техніка ворога переставала функціонували, а російські військові гинули.
Нагадаємо, 17 листопада українські військові знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" на лівому березі Херсонської області. ЗСУ зафіксували ворожу техніку та "скинули" на неї декілька снарядів.
У пресслужбі ССО 17 листопада повідомили, що на Південному напрямку бійці змогли уразити російський вантажний автомобіль "Урал-4320" разом із боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град". За допомогою FPV-дрона військові пошкодили сам РСЗВ "Град".