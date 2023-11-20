В Эстонии требуют трибунал для Путина из-за депортации 20 тысяч украинских детей

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отмечает, что глава Кремля не настроен на переговоры, поскольку его интересует только то, как уничтожить Украину и украинскую нацию.

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В плену у России находятся тысячи пленных украинцев, а в страну депортированы тысячи детей с временно оккупированных территорий Украины. В МИД Эстонии считают, что против Путина и его преступлений должен быть организован международный специальный трибунал. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

"Мы говорим о 20 000 депортированных детей, которые находятся в лагерях, и их также используют против Украины, промывая их мозги и менталитет. Это — преступления против человечности. Это — военные преступления и преступления агрессии. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы все эти заключенные и дети вернулись в свои дома", — сказал он.

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Эстонский министр считает, что важно установить правосудие и поэтому должен быть организован международный специальный трибунал по агрессивным преступлениям Путина.

"У нас есть много работы в будущем, но мы не можем начинать переговоры с Россией в смысле заключения каких-то соглашений, потому что Путин не заинтересован в заключении соглашений. Его интересует только то, как уничтожить Украину, как уничтожить украинскую нацию, а также как уничтожить западные демократии. Это то, о чем мы не можем договариваться",- сказал Тсахкна.

Тсахкна подтвердил, что для Эстонии одним из приоритетов является вопрос детей.

Напомним, стало известно, когда в России проведут выборы президента. Российские журналисты пишут, что президентские выборы могут состояться 17 февраля, в годовщину одобрения проекта договора о "присоединении" Крыма к России.

Ранее сообщалось, что британская юридическая кампания Global Rights Compliance готовит досье для Международного уголовного суда (МУС) относительно голода как инструмента войны России против Украины.