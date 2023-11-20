В Естонії вимагають трибунал для Путіна через депортацію 20 тисяч українських дітей

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна зазначає, що очільник Кремля не налаштований на переговори, оскільки його цікавить лише те, як знищити Україну і українську націю.

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В полоні у Росії перебувають тисячі полонених українців, а до країни депортовано тисячі дітей з тимчасово окупованих територій України. У МЗС Естонії вважають, що проти Путіна та його злочинів має бути організований міжнародний спеціальний трибунал. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

"Ми говоримо про 20 000 депортованих дітей, які перебувають у таборах, і їх також використовують проти України, промиваючи їхні мізки та менталітет. Це — злочини проти людяності. Це — воєнні злочини та злочини агресії. Тому ми повинні боротися за те, щоб всі ці в'язні та діти повернулися до своїх домівок", – сказав він.

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Естонський міністр вважає, що важливо встановити правосуддя і тому має бути організований міжнародний спеціальний трибунал щодо агресивних злочинів Путіна.

"В нас є багато роботи в майбутньому, але ми не можемо починати переговори з Росією в сенсі укладання якихось угод, тому що Путін не зацікавлений в укладанні угод. Його цікавить лише те, як знищити Україну, як знищити українську націю, а також як знищити західні демократії. Це те, про що ми не можемо домовлятися", — сказав Тсахкна.

Тсахкна підтвердив, що для Естонії одним із пріоритетів є питання дітей.

Нагадаємо, стало відомо, коли в Росії проведуть вибори президента. Російські журналісти пишуть, що президентські вибори можуть відбутися 17 лютого, у річницю схвалення проєкту договору про "приєднання" Криму до Росії.

Раніше повідомлялося, що британська юридична кампанія Global Rights Compliance готує досьє для Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо голоду як інструменту війни Росії проти України.