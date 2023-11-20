Броневик-камикадзе: оккупанты применили на поле боя МТ-ЛБ, начиненный тротилом

Эксперты отмечают, что подобная тактика свидетельствует о технологично отсталой армии, которая не обладает мощными воздушными силами для преодоления укрепленных позиций. Например, террористы ИГИЛ также пользовались в свое время автомобилями со взрывчаткой.

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Российские оккупанты применили на поле боя на Авдеевском направлении бронетранспортер МТ-ЛБ, который предположительно был начинен значительным количеством взрывчатки. Обозреватели Army Recognition по этому случаю 20 ноября написали, что данный инцидент свидетельствует о том, на что готовы пойти российские солдаты в попытках преодолеть укрепленные позиции украинских войск, пожертвовав бронемашиной, начиненной значительным количеством взрывчатки.

"Это событие стало третьим задокументированным случаем использования машины-камикадзе, также называемой самодельным взрывным устройством (VBIED), в ходе продолжающегося конфликта на Украине", — отметили они.

Эксперты также предположили, что организация таких атак машин-камикадзе с использованием переоборудованной техники, похоже, становится все более распространенной тенденцией в российских войсках.

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Россияне применили танк-камикадзе: что делал старый Т-62 на поле боя (видео)

При этом это происходит на фоне дефицита бронетехники у россиян. В частности, на поле боя были замечены древние БТР-50, БТР-90 и танки советской эпохи, такие как Т-55 и Т-62.

Специалист по VBIED Хьюго Кааман отметил, что применение заминированных автомобилей обычно ассоциируется с технологически отсталыми войсками, которые не обладают мощной авиацией, способной эффективно поражать укрепленные позиции и тяжелую технику. Например, террористы ИГИЛ также использовали автомобили со взрывчаткой, которыми они атаковали колонны техники.

И хотя у России есть военно-воздушные силы, стратегические действия Украины вынуждают их действовать на удалении от поля боя, что уравнивает шансы противоборствующих сторон на земле.

Напомним, в июне 2023 российские оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения применили так называемый танк-камикадзе, отправив в сторону позиций бойцов ВСУ советский Т-55 нашпигованный взрывчаткой.