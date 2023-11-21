США могут заморозить военную помощь Азербайджану из-за угрозы конфликта с Арменией

Законодатели планируют запретить президенту США выделять пакеты помощи в сфере безопасности в 2024 и 2025 финансовых годах из-за опасений начала конфликта на юге.

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Сенаторы США приняли закон, который предусматривает прекращение помощи Азербайджану в сфере безопасности на следующие два года. Об этом сообщает Defense News.

В следующие два года Азербайджан может не получить помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности из-за опасений вторжения в южную Армению в ближайшее время. Законопроект о защите армян представил сенатор Гари Питерсон. Он запрещает президенту Джо Байдену предоставлять исключение в 2024-2025 финансовых годах, необходимое для разблокирования помощи Азербайджану в сфере безопасности. Сенатор поддержал законопроект, теперь за него должны проголосовать в Конгрессе.

"Мы должны послать сильный сигнал и показать нашим партнерам по всему миру, что Америка обеспечит выполнение условий, которые мы выдвигаем к военной помощи. Если мы не будем принимать меры, когда страны сознательно игнорируют условия наших соглашений с ними, тогда они станут фактически бессмысленными и беззубыми", — заявил Питерс, который является членом Комитета по вооруженным силам, выступая в Сенате.

Отмечается, что законодатели уже не впервые блокируют помощь Азербайджану. Первый такой случай был еще в 1992 году после первой войны в Нагорном Карабахе. В Конгрессе есть так называемая армянская группа, в которую входит более 100 законодателей, они лоббируют принятие подобных законов.

В период между 2002 и 2020 финансовыми годами Азербайджан получил помощи в сфере безопасности на 164 млн долларов. Из этой суммы почти 100 млн долларов выделила администрация Дональда Трампа в 2018-2019 годах.

Напомним, 16 ноября СМИ писали, что Азербайджан саботирует встречу с Арменией в Вашингтоне из-за предвзятости США.

14 октября СМИ утверждали, что Азербайджан может начать вторжение в Армению. Госдеп ищет возможность привлечь Баку к ответственности за военную операцию на территорию Карабаха.