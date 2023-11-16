Из-за предвзятости США: Азербайджан саботирует встречу с Арменией в Вашингтоне, – Reuters

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что Вашингтон продолжает поддерживать Армению, которая по факту является "агрессором и источником дестабилизации в Карабахе".

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В МИД Азербайджана заявили 16 ноября, что не могут принять участие во встрече с министром иностранных дел Армении, запланированной на 20 ноября в Вашингтоне, из-за "одностороннего подхода США". Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении азербайджанского МИД говорится, что высокопоставленные американские чиновники будут нежеланными гостями в Баку по той же причине.

При этом в росСМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен активизировать политические и дипломатические усилия для подписания мирного договора с Азербайджаном.

Заявление Азербайджана расценивается как негативная реакция на "односторонние и предвзятые" комментарии помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Когда О'Брайен заявил, что применение силы Азербайджаном в сентябре в Карабахе вынудило большую часть населения, насчитывающего более 100 000 этнических армян, бежать, он не упомянул о "незаконном размещении более 10 000 армянских вооруженных сил" на территории региона, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Также Азербайджан выразил недовольство тем, что О'Брайен не упомянул, что "уже более двух месяцев Армения не отвечает" на мирные предложения Азербайджана. Кроме того, обиды Азербаджана усугубляются тем, что Вашингтон продолжает предлагать поддержку Армении, хотя Армения является "агрессором и источником дестабилизации в регионе".

Согласно стенограмме, опубликованной комитетом, О'Брайен заявил, что в отношениях Вашингтона с Баку "не может быть обычных дел".

Помощник госсекретаря также сообщил, что США отменили двусторонние встречи и соглашения на высоком уровне с Азербайджаном и призывают его "содействовать возвращению армян Карабаха, которые, возможно, пожелают вернуться в свои дома, а также восстановить беспрепятственное коммерческое, гуманитарное и пешеходное движение в регионе".

Напомним, в США считают, что Азербайджан скоро может начать вторжение в Армению. По словам журналистов, Госдепартамент ищет возможности привлечь Баку к ответственности за военную операцию на территории Карабаха.

Ранее Фокус писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении "не имеет смысла". По мере роста опасений новой войны Ереван обращается за поддержкой к Западу и закупает французские средства ПВО.