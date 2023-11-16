Через упередженість США: Азербайджан саботує зустріч із Вірменією у Вашингтоні, — Reuters

У заяві МЗС Азербайджану йдеться про те, що Вашингтон продовжує підтримувати Вірменію, яка за фактом є "агресором і джерелом дестабілізації в Карабасі".

Related video

У МЗС Азербайджану заявили 16 листопада, що не можуть узяти участь у зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії, запланованій на 20 листопада у Вашингтоні, через "односторонній підхід США". Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві азербайджанського МЗС йдеться про те, що високопоставлені американські чиновники будуть небажаними гостями в Баку з тієї ж причини.

Водночас у росЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що має намір активізувати політичні та дипломатичні зусилля для підписання мирного договору з Азербайджаном.

Заяву Азербайджану розцінюють як негативну реакцію на "односторонні й упереджені" коментарі помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна в комітеті у закордонних справах Палати представників.

Коли О'Браєн заявив, що застосування сили Азербайджаном у вересні в Карабасі змусило більшу частину населення, яке налічує більше ніж 100 000 етнічних вірмен, втекти, він не згадав про "незаконне розміщення більше ніж 10 000 вірменських збройних сил" на території регіону, йдеться в заяві МЗС Азербайджану.

Також Азербайджан висловив невдоволення тим, що О'Браєн не згадав, що "вже понад два місяці Вірменія не відповідає" на мирні пропозиції Азербайджану. Крім того, образи Азербаджана посилюються тим, що Вашингтон продовжує пропонувати підтримку Вірменії, хоча Вірменія є "агресором і джерелом дестабілізації в регіоні".

Згідно зі стенограмою, опублікованою комітетом, О'Браєн заявив, що у відносинах Вашингтона з Баку "не може бути звичайних справ".

Помічник держсекретаря також повідомив, що США скасували двосторонні зустрічі й угоди на високому рівні з Азербайджаном і закликають його "сприяти поверненню вірмен Карабаху, які, можливо, забажають повернутися до своїх домівок, а також відновити безперешкодний комерційний, гуманітарний і пішохідний рух у регіоні".

Нагадаємо, у США вважають, що Азербайджан незабаром може почати вторгнення до Вірменії. За словами журналістів, Держдепартамент шукає можливості притягнути Баку до відповідальності за військову операцію на території Карабаху.

Раніше Фокус писав, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що військова присутність Росії у Вірменії "не має сенсу". У міру зростання побоювань нової війни Єреван звертається за підтримкою до Заходу і закуповує французькі засоби ППО.