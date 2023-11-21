"Россия нервно реагирует": эксперт рассказал о ситуации на левом берегу Днепра (видео)

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, украинские силы стремятся максимально приблизится к Крыму, с которого осуществляется обеспечение вражеских войск.

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Силы обороны Украины предпринимают попытки расширить полосу размещения на левом берегу Днепра. Одной из целей может быть максимальное приближение к Крымскому полуострову, сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире YouTube-канала "УНИАН" от 21 ноября.

По словам Грабского, чтобы удержать захваченные территории российские оккупанты вынуждены растягивать свои войска на более широком фронте. В свою очередь украинские силы не сосредотачиваются на каком-то одном участке, а оказывают давление на врага в разных точках.

Эксперт полагает, что Силы обороны стремятся дезориентировать противника либо сократить плотность вражеских войск на Запорожском направлении. По его мнению, в случае дальнейших успехов на левом берегу Днепра украинские военные смогут создать условия для развития локальных наступательных действий с этого направления.

Грабский считает, что таким образом украинские силы, возможно, стремятся максимально приблизится к Крыму, с которого осуществляется обеспечение подразделений оккупантов, сосредоточенных в Северной Таврии.

Сергей Грабский высказался о ситуации на Юге

"Поэтому приближение к Крыму украинских огневых средств серьезно повлияет на возможность обеспечения группировки противника, которая действует на северно-таврийском направлении и поэтому это достаточно серьезная угроза. Собственно, почему Россия так нервно реагирует на попытки продвижения украинской армии на этом направлении", — сказал эксперт.

Грабский отметил, что разрезание сухопутного коридора между оккупированным полуостровом и Россией может быть осуществлено как на херсонском, так и на запорожском или угледарском направлениях.

Напомним, по данным Института изучения войны от 20 ноября, Украинские войска продвигаются на левом берегу Херсонской области. Американские аналитики отметили, что ВСУ смоли расширить зону контроля возле западной части Крынок.

Ранее, 18 ноября, Силы обороны Украины также нанесли удар по аэродрому оккупантов в селе Тарасовка в Херсонской области. По данным медиа, в результате попадания у россиян потери, в частности, повреждены 2 самолета.