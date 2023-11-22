ВС РФ прорываются на Лиман через Серебрянский лес, — Defense Express

В районе сел Золотаревка и Серебрянка оккупанты сосредоточили все свои действия для того, чтобы двигаться в сторону Лимана и создать угрозу для ВСУ возле Северска.

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Российские оккупанты ведут наземные атаки вблизи Серебрянского лесничества на Луганщине, пробуя продвинуться возле Северска. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Сейчас там происходят наземные контратаки. Если мы вспомним о ландшафте, очень похожий, как вокруг Авдеевки и Бахмута, когда враг посек артиллерией именно там в лесничестве много деревьев, где уже остались изуродованные деревья и фактически — это уже не лес, а эхо ужасающего ландшафта", — объясняет Згурец.

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Он отметил, что в районе сел Золотаревка и Серебрянка ВС РФ сосредоточили свои действия, чтобы двигаться в сторону Лимана и создать нависание над ВСУ возле Северска. Он отметил, что бои уже идут достаточно длительное время, а продвижение у оккупантов минимальное.

"Там потенциала у врага сейчас продавить нашу оборону не так много. Тем более, что главная сила врага на этом участке сброшена как раз на Купянск, где мы видели активные контратаки, там накапливается главная сила пробиться к Купянску-Узловому. То есть вся эта ось Купянск-Сватово-Кременная и вниз там Серебрянского лесничества — действительно напряженная. Но больше угроза это как раз вокруг Купянска, который для противника имеет большее значение на текущем этапе, учитывая легкость переброски резервов", — подытожил он.

Напомним, что командование морской пехоты заявило о создании трех плацдармов в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки на Херсонщине. Однако для перемещения бронетехники и ПВО необходим мост.

Ранее сообщалось, что в ГУР заявили, что появление украинских плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области стало для ВС РФ настолько неожиданным, что даже начало вызывать панику.