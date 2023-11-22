ЗС РФ прориваються на Лиман через Серебрянський ліс, — Defense Express

В районі сіл Золотарівка та Серебрянка окупанти зосередили усі свої дії для того, щоб рухатися в бік Лимана та створити загрозу для ЗСУ біля Сіверська.

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Російські окупанти ведуть наземні атаки поблизу Серебрянського лісництва на Луганщині, пробуючи просунутися біля Сіверська. Про це в ефірі "Еспресо" розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Зараз там відбуваються наземні контратаки. Якщо ми згадаємо про ландшафт, дуже схожий, як навколо Авдіївки та Бахмута, коли ворог посік артилерією саме там у лісництві багато дерев, де вже залишилися понівечені дерева та фактично — це вже не ліс, а відлуння страхітливого ландшафту", — пояснює Згурець.

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Він зауважив, що в районі сіл Золотарівка та Серебрянка ЗС РФ зосередили свої дії, щоб рухатися в бік Лимана та створити нависання над ЗСУ біля Сіверська. Він зауважив, що бої вже йдуть досить тривалий час, а просування в окупантів мінімальне.

"Там потенціалу у ворога зараз протискати нашу оборону не так багато. Тим більше, що головна сила ворога на цій ділянці скинута якраз на Куп’янськ, де ми бачили активні контратаки, там накопичується головна сила пробитися до Куп'янська-Вузлового. Тобто вся ця вісь Куп’янськ-Сватове-Кремінна та вниз там Серебрянського лісництва — дійсно напружена. Але більше загроза це якраз навколо Куп’янська, який для противника має більше значення на поточному етапі з огляду на легкість перекидання резервів", — підсумував він.

Нагадаємо, що командування морської піхоти заявило про створення трьох плацдармів у районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів і в районі населеного пункту Кринки на Херсонщині. Однак для переміщення бронетехніки та ППО необхідний міст.

Раніше повідомлялося, що в ГУР заявили, що поява українських плацдармів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області стала для ЗС РФ настільки несподіваною, що навіть почала викликати паніку.