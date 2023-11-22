"Горячо поздравили": в ВСУ подтвердили удар по морпехам ВС РФ в Донецкой области

По данным СтратКома ВСУ, в момент "прилета" российские оккупанты праздновали "День артиллериста". Сообщается о десятках погибших и сотнях раненых.

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В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подтвердили удар по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что врагу было успешно нанесено огневое поражение. По данным российской стороны, в момент удара оккупанты праздновали "День артиллериста".

"Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их!" — говорится в публикации.

Как отмечают в СтратКоме, российские пропагандисты говорят о десятках погибших и сотнях раненых оккупантах.

Удар по морпехам ВС РФ на Донбассе: что известно

Напомним, 21 ноября командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБр ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что 19 ноября украинские военные отомстили ВС РФ за ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Позже в сети появились якобы первые кадры после "прилета" по дому культуры в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой области. На опубликованном видео можно увидеть, что люди в военной форме собрались посмотреть на концерт.

В РФ признали удар-возмездие по морпехам ВС РФ. В сети появились публикации российских активистов, которые возмутились произошедшему. По их словам, по морпехам был нанесен удар ракетой HIMARS.