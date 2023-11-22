Северная Македония тайно подготовила первую группу украинских военных

По данным министра обороны Северной Македонии, информация о том, какую именно подготовку прошли солдаты и сколько было участников, останется в тайне с целью обеспечения безопасности.

Related video

Северная Македония успешно завершила подготовку первой группы украинских военнослужащих. Информация об обучении была долгое время оставлена в секрете в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил министр обороны Славянка Петровская в интервью национальному телеканалу "Македонское телевидение", передает Balkan Insight.

Министр отметил, что учения проводились на территории, принадлежащей армии Республики Северная Македония, с согласия правительства, которое приняло соответствующее решение.

Петровская не сообщила, какую именно подготовку прошли солдаты, или сколько солдат прошли или пройдут через этот процесс.

Этот этап подготовки делает Северную Македонию второй после Румынии балканской страной, предоставившей базы на своей территории для тренировки украинских солдат.

Что известно об учебном центре для украинских пилотов в Румынии

13 ноября стало известно, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открывается Европейский учебный центр. Немецкое издание DW сообщила, что украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16 в этом центре. Сообщалось, что обучение в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет длиться около шести месяцев.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что что первая партия истребителей F-16 из Нидерландов прибыла в Румынию с целью обучения украинских пилотов. В ближайшем будущем планируется открытие учебного центра, где будут проводиться тренировки летчиков.

Напомним, 30 октября Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно 150 самолетов F-16 и Gripen, чтобы "закрыть" воздушное пространство. Самолеты поступят на вооружение не раньше весны 2024 года.