Выбор просесть или погибнуть: почти по всему фронту очень напряженная ситуация, — DeepState

По словам аналитиков, на Авдеевском направлении россияне постоянно наступают на Степное и на других участках. На Бахмутском направлении ВС РФ продолжают атаковать Клещеевку и Андреевку.

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По всему фронту ситуация очень напряженная. Российские войска задействуют силы и средства настолько, что у Сил обороны часто нет возможность встать в глухую оборону. Об этом сообщают аналитики DeepState в ночном отчете от 23 ноября.

По словам аналитиков, на Авдеевском направлении россияне постоянно наступают на Степное и на других участках. Как рассказал один из участников боев, на одного украинского пехотинца приходится 5 оккупантов. Масштабы продвижений ВС РФ уточняются. У Опытного и Водяного успехов оккупанты не имеют.

Бои за Авдеевку на карте Фото: DeepState

Также, как говорится в отчете, на Бахмутском направлении ВС РФ продолжают атаковать Клещеевку и Андреевку, где имеют продвижение и пытаются перейти железную дорогу.

"Обновлен район Шумов. На терриконе шахты имени Гагарина уже не в первый раз фиксируется прилет по позициям, которые заявлены как наши. Пока там нет никого на контакте, поэтому ситуация уточняется", — сообщили аналитики.

Бои под Бахмутом на карте Фото: DeepStateMAP

На Сватовском направлении, как сообщается, оккупанты продолжают давление в лесу южнее Лимана Первого. Там у россиян есть успехи. Кроме того, возле Синьковки украинские силы предотвратили попытки ВС РФ улучшить тактическое положение.

"В районе Первомайского продолжаются бои", — отметили аналитики.

Бои на Сватовском направлении на карте Фото: DeepState

На остальных направлениях, как сказано в отчете, без изменений.

Напомним, что в ВСУ сообщили, что ВС РФ пошли колоннами на Авдеевку, но потеряли почти 80% техники. По словам представителя Объединенного пресс-центра Таврического направления Александра Штупуна, российские военные могут покинуть поле боя только убитыми, ранеными или сдаться в плен.