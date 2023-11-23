В Южной Корее разработали новый гидролокатор для субмарин: в чем его преимущество

Разработка нового гидролокатора была обусловлена ограниченностью сонаров с цилиндрической решеткой, имеющих заднюю затененную область. В целом гидролокатор компании LIG Nex1 призван повысить выживаемость субмарин следующего поколения.

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Южнокорейская компания LIG Nex1 завершила работы по созданию нового гидролокатора для субмарин в рамках программы "Технологии сонара с конформной решеткой для подводных лодок". Как сообщили 21 ноября в Naval News, в сентябре этого года сонар прошел комплексную проверку на соответствие заданным характеристикам и эффективности.

Проект по созданию гидролокатора был утвержден в качестве ведущей ключевой технологической задачи, организованной Агентством оборонного развития (ADD) в 2018 году.

В рамках поставленной задачи были разработаны:

образец для верификации технологии обработки сигналов первого прототипа;

образец для верификации датчика с конформной решеткой и сигнальной сети датчика второго прототипа.

После чего была проведена верификация технологии путем соединения и интеграции опытных образцов первого и второго прототипов.

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"В результате при соединении сети сенсорных сигналов количество сигналов акустических датчиков между прототипами значительно увеличилось по сравнению с существующими гидролокаторами с цилиндрической решеткой", — говорится в сообщении.

Разработка нового сонара была обусловлена тем, что существующие гидролокаторы с цилиндрической решеткой требуют дополнительного маневрирования для определения точного местоположения цели и занимают много времени. Поэтому потребовалась новая технология гидролокатора, позволяющая минимизировать заднюю затененную область, так как эти ограничения возникают из-за структуры размещения датчиков.

Данный гидролокатор от LIG Nex1 призван повысить выживаемость субмарин следующего поколения, а также обеспечить тактическое преимущество за счет раннего обнаружения кораблей и подводных лодок противника путем разработки низкочастотных широкополосных крупнокалиберных конформных решеток.

При этом обозреватели уточнили, что новая технология гидролокатора с конформной решеткой будет применена при создании подводной лодки KSS-III Batch-II.

Напомним, российские судостроители намерены увеличить число субмарин класса "Ясень" до 12, начав строительство еще трех лодок. В этой связи западные эксперты выясняли, зачем Россия тратит миллиарды на усиление своего подводного флота.