"Мангалы" на бронетехнике: эксперты объяснили, есть ли альтернатива для современного поля боя

Козырьки на башнях первыми начали устанавливать российские войска, но сейчас их можно увидеть и на израильских Merkava, британских Challenger 2 в ВСУ и других странах. Причина тому — засилье беспилотников.

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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российские танки устанавливали козырьки, которые прозвали "мангалами". Если в начале такие действия вызывали насмешки, то сейчас возникла потребность в защите от дронов-камикадзе. Портал Defence 24 проанализировал, есть ли альтернатива "козырькам" на башнях.

"Мангал" на башне в РФ называют "защитной решеткой". Авторы отмечают, что в целом противокумулятивные решетки призваны для того, чтобы повредить кумулятивный заряд таким образом, чтобы не произошла детонация снаряда или она происходила неправильно. Таким образом кумулятивная струя будет сформирована неправильно, что увеличивает шансы на выживание бронетехники.

БТР Stryker с противокумулятивной решеткой Фото: US Army

Для такого типа защиты есть определенные ограничения:

должно быть расстояние от решеток до самой техники;

эффективность зависит от того, куда попадет снаряд, и под каким углом;

противокумулятивная броня эффективна только против относительно небольших снарядов, например, из РПГ;

неэффективны против танковых боеприпасов и ПТРК.

ПТРК по типу Javelin или Spike атакуют цель в верхней проекции. "Мангалы" не смогут защитить от зарядов таких противотанковых ракет. Они имеют электрооптический и ударный взрыватель, за которым следует кумулятивная боеголовка, называемая прекурсором. И уже после всего этого идет основная боевая часть. Поэтому ПТРК сможет поразить танк.

РПГ против кумулятивной решетки

Затем в РФ начали ставить на козырьки динамическую защиту, однако и они не имеют полной защиты от ПТРК с тандемной кумулятивной боеголовкой. Поэтому основная цель для козырьков будет защита от сбросов и дронов-камикадзе.

Такие же козырьки начали устанавливать на танки в Израиле. Merkava 3 имеет не такую защищенную башню, как 4. Башня Merkava 4 имеет композитное бронирование, толщина может достигать 200-300 мм. Поэтому израильский танк имеет самую защищенную башню, особенно от различных типов кумулятивных боеприпасов. В Израиле козырьки такого типа не получили широкого распространения.

В репортаже изображены танки Merkava 3 с козырьком

Авторы резюмируют, что в долгосрочной перспективе лучшим решением будет система активной защиты и другие системы от барражирующих боеприпасов. Однако пока другого решения для защиты от БПЛА нет.

Напомним, 28 октября в сети показали российский БМПТ "Терминатор" с "мангалом" над боевым модулем.

23 октября СМИ показали, что на индийских танках Т-90 начали устанавливать "мангалы" из-за опыта ВС РФ.