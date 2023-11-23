В Чехии начали разработку БМП нового поколения Pandur II EVO: что изменится

Боевая машина пехоты станет более защищенной, мощной и быстрой. Tatra обновит не только двигатель или бронирование, но и внутреннюю часть БМП: кондиционирование, отопление, освещение.

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Чешская компания Tatra Defence Vehicle начала работы над созданием БМП нового поколения Pandur II CZ. Об этом сообщает Czechoslovak Group.

Боевая машина пехоты Pandur II имеет колесную формулу 8х8. Машину можно будет выполнять в различных вариациях, например, самоходный миномет. Чехия рассматривает возможность заменить ими минометы vz.82 PRAM-L и vz.85 PRAM-S. Разработка машины началась на фоне заинтересованности иностранных заказчиков и самой Чехии в БМП Pandur II.

Новая машина получила название Pandur II Evo. Изменениям подверглись различные элементы машины. Масса выросла с 21,8 тонны до 25 тонн. Корпус БМП теперь будет лучше защищен от мин и осколков. Топливные баки также перенесли в другое, более безопасное место. Также улучшена система кондиционирования, отопления, освещения и фильтрации.

Схематическое изображение Pandur II EVO

Кроме этого Tatra изменит силовую установку в новой машине. Будет установлен турбодизельный двигатель Cummins ISL 540 объемом 8,9 литра с мощностью 405 кВт. Работать двигатель будет в паре с автоматической шестиступенчатой автоматической коробкой передач ZF Ecomat 6 HO 902 S. Запас хода обновленной БМП будет до 600 км и с максимальной скоростью по трассе до 105 км/ч.

Напомним, 22 ноября Германия обновила список военной помощи Украине. В него вошли БМП Marder и другая техника.

16 ноября СМИ писали, что Hyundai Rotem хочет поставлять Украине новые БМП N-WAV .