Используется по назначению с XIV века: в Луцке показали уникальное укрытие (фото)

По словам замминистра Тимура Ткаченко, на ремонт бомбоубежища было потрачено практически 2,3 млн евро и теперь украинцы в безопасности могут исследовать историю.

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В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению уже сотни лет. Сейчас украинцы продолжают в нем прятаться от атак. Об этом заявил заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко в социальной сети Facebook 23 ноября.

По его словам, это самое старое сооружение для защиты гражданских в Украине, которое ему приходилось когда видеть. В нем люди укрывались еще в 14 веке.

"Жаль, что наше настоящее заставляет использовать исторические достопримечательности в качестве укрытий, а не просто изучать и исследовать историю", — заявил Тимур Ткаченко.

В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий Фото: Facebook / Тимур Ткаченко В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий Фото: Facebook / Тимур Ткаченко В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий Фото: Facebook / Тимур Ткаченко

Находится это укрытие на балансе колледжа в "Окольном замке" и в результате проверок было определено, что оно полностью отвечает всем современным нормам.

Специалисты при помощи ремонтно-реставрационных работ смогли его расширить, заменить инженерские сети, настроить вентиляцию и усилить фундамент. Деньги на это нашлись благодаря финансированию местного органа самоуправления и программе трансграничного сотрудничества.

"Всего потрачено почти 2,3 млн евро на все работы в исторической достопримечательности. Во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводятся экскурсии для всех желающих", — продолжил замминистра по стратегическим отраслям промышленности.

Напомним, 19 октября сообщалось, что в Украине появилась возможность отслеживать состояние укрытий. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин представил проект "Железное укрытие". Он объяснил, что количество доступных укрытий меняется после каждой ревизии.