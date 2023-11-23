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Военный Фокус Российско-украинская война

Используется по назначению с XIV века: в Луцке показали уникальное укрытие (фото)

Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей
Фото: Тимур Ткаченко / Facebook | В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий

По словам замминистра Тимура Ткаченко, на ремонт бомбоубежища было потрачено практически 2,3 млн евро и теперь украинцы в безопасности могут исследовать историю.

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В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению уже сотни лет. Сейчас украинцы продолжают в нем прятаться от атак. Об этом заявил заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко в социальной сети Facebook 23 ноября.

По его словам, это самое старое сооружение для защиты гражданских в Украине, которое ему приходилось когда видеть. В нем люди укрывались еще в 14 веке.

"Жаль, что наше настоящее заставляет использовать исторические достопримечательности в качестве укрытий, а не просто изучать и исследовать историю", — заявил Тимур Ткаченко.

Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей Fullscreen
В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий
Фото: Facebook / Тимур Ткаченко
Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей Fullscreen
В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий
Фото: Facebook / Тимур Ткаченко
Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей Fullscreen
В Луцке есть укрытие, которому уже несколько столетий
Фото: Facebook / Тимур Ткаченко
Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей
Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей
Луцк, укрытие, бомбоубежище, война РФ против Украины, музей

Находится это укрытие на балансе колледжа в "Окольном замке" и в результате проверок было определено, что оно полностью отвечает всем современным нормам.

Специалисты при помощи ремонтно-реставрационных работ смогли его расширить, заменить инженерские сети, настроить вентиляцию и усилить фундамент. Деньги на это нашлись благодаря финансированию местного органа самоуправления и программе трансграничного сотрудничества.

"Всего потрачено почти 2,3 млн евро на все работы в исторической достопримечательности. Во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводятся экскурсии для всех желающих", — продолжил замминистра по стратегическим отраслям промышленности.

Напомним, 19 октября сообщалось, что в Украине появилась возможность отслеживать состояние укрытий. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин представил проект "Железное укрытие". Он объяснил, что количество доступных укрытий меняется после каждой ревизии.