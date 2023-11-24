Защитники Бахмута противостоят дронам оккупантов с помощью специальных ружей (фото)

По словам журналистов, украинские защитники под Бахмутом подверглись ударам нескольких российских дронов, причем один из таких беспилотников врезался в автобус неподалеку от расположения ВСУ.

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Журналисты показали 10-я горно-штурмовую бригаду, которая подвергается обстрелам вражеских дров вблизи разрушенного города Бахмут на востоке Украины. Фото опубликовало британское издание Sky News.

По словам журналистов, украинские защитники подверглись ударам нескольких российских дронов, причем один из таких беспилотников одностороннего действия врезался в автобус неподалеку от расположения ВСУ.

Последствия удара российского дрона

Автобус загорелся.

На этом снимке боец ВСУ занимающего позицию с противодронной пушкой.

Напомним, что СМИ также показали, как зимой выглядит передовая, где проходят самые серьезные боестолкновения. Журналисты западного издания побывали в расположении трех подразделений ВСУ, которые удерживают линию фронта на Донбассе.

Также сообщалось, что к зиме Россия могла накопить до 900 высокоточных дальнобойных ракет. В Воздушных силах рассказали, что осенью РФ применяет несколько десятков ракет в месяц для ударов по территории Украины.