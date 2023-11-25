РФ потеряла военное преимущество в Балтийском регионе из-за войны в Украине, — Newsweek

Профессор Павел Баев Россия фактически утратила позицию силы и способность угрожать своим соседям. Армия Украины в то же время продвигается вперед к перевооружению на новые системы.

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Из-за начатой в 2022 году полномасштабной войны в Украине Россия теряет военное превосходство в Балтийском регионе. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, во Французском институте международных отношений (IFRI), 14 ноября, профессор-исследователь Павел Баев опубликовал отчет, в котором говорится, что война с Украиной нанесла огромный ущерб России, ее армии.

Издание пишет, что в течение многих лет страны Балтии были центром внимания НАТО. Альянс укрепил свои позиции в регионе на фоне подозрений, что РФ теряет свое превосходство в регионе.

Баев считает, что Кремль стоит перед вызовом его способности удерживать крупные силы на западном фланге. По мнению ученого, Россия не сможет восстановить свое положение в Балтийском регионе.

"Россия фактически утратила свою позицию силы и способность угрожать своим соседям проекциями военной мощи, и хотя для многих западных политиков эти изменения кажутся неестественными и переходными, в Москве они воспринимаются как неприемлемые и необратимые", — отметил эксперт.

Баев отметил, что граница России со странами Балтии исторически была основным каналом взаимодействия с западом.

"Проблема в том, что происходящие организационные и оперативные изменения в российских вооруженных силах, вызванные неудачами в долгой войне, вряд ли могут обеспечить полезные направления для дальнейших реформ", — сказано в отчете.

Баев отметил, что армия Украины в то же время продвигается вперед к перевооружению на новые системы и реорганизации для ведения современной войны.

Напомним, что в ВСУ рассказали о высокой активности ВС РФ под Бахмутом. По словам подполковника Владимира Фитьо, российские оккупанты быстро учатся, поэтому иногда украинским защитникам приходится сложно. При этом, атаки противника, которых было за последние сутки 11, успешно отбиваются.