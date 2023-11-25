"Участвуют сотни предприятий": Минобороны провело испытания украинских дронов (видео)

Минобороны провело испытания украинских дронов, изготовленных частными компаниями. Некоторые предприятия показали хороший результат и готовы в перспективе расширять производство.

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Министерство обороны Украины провело испытания украинских беспилотных авиационных комплексов шести производителей. В основном — FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями. Об этом сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что цель этих испытаний – проверить работу беспилотников под влиянием излучения комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отдельно тестировали устойчивость БпАК к подавлению сигнала видеосвязи и канала беспилотника.

"Для большинства производителей это испытание стало хорошей возможностью увидеть уязвимые места своих разработок и в дальнейшем сосредоточиться именно на усовершенствовании представленных проектов по противодействию РЭБ. Один из производителей продемонстрировал серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ", — сообщили в ведомстве.

Если дальнейшие испытания пройдет успешно и комплекс допустят к эксплуатации, предприятие готово к масштабированию производства.

"Проект начался около года назад, но сейчас мы вышли на уровень, который можно показывать. Этот дрон способен выполнять боевые задания на расстоянии до десяти километров. Технологии, которые использовались для разработки этой модели – не какие-то инновационные или уникальные, это сборная солянка наших знаний, удачное сочетание опыта предыдущих изделий", — сказал представитель компании-производителя.

В Минобороны добавили, что подобные испытания новых моделей БпЛК министерство устраивает регулярно. Количество предприятий, которые по собственной инициативе работают над созданием современных украинских беспилотников, достигает нескольких сотен, так как этот тип вооружений в армии очень востребован.

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