Ограничат РФ в покупке компонентов для ВПК: в ЕС придумали новый механизм санкций

Европейские компании хотят обязать включать в условие контракта запрет о перепродаже товаров в РФ третьими странами. Покупатель должен вносить страховой залог в качестве гарантии.

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Некоторые страны-члены ЕС выступают против нового механизма санкций, который перекроет России возможность обходить запрет на импорт критических для военной отрасли компонентов. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские компании хотят обязать включать в условия экспортного контракта пункт о запрете перепродажи товаров второго назначения в РФ при продаже его в третьи страны. Покупатель в свою очередь должен вносить страховой залог как гарантию соблюдения условий контракта. В случае нарушения деньги будут переданы на нужды Украины.

За введение в действие этого санкционного механизма выступают страны Балтии. Однако крупные государства-члены ЕС выражают ряд опасений относительно предложений. По информации издания, они сомневаются в законности механизма.

Страны, выступающие против, хотят максимально сузить перечень товаров, на которые будет распространяться предложенные ограничения. Они обеспокоены тем, что жесткие условия экспортных контрактов могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Напомним, несмотря на ограничения Россия продолжает импортировать европейские микрочипы и электронику через третьи страны. В топ-пять стран, которые помогают РФ обходить санкции входят: Турция, Казахстан, Грузия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты.

Фокус писал, что в конце ноября НАПК исключило три греческие компании-перевозчики Thenamaris Ships Management Inc., TMC Tankers LTD и Minerva Marine из перечня международных спонсоров войны. Решение приняли после того, как компании прекратили транспортировку российской нефти.

Также Фокус сообщал, что пропагандистские сайты РФ продолжают распространять дезинформацию с помощью зеркальных к заблокированным платформам в ЕС. Одна из них — портал Swentr, который использует более 19 веб-сайтов для охвата аудитории Евросоюза.