В армии РФ показали "танк-мутант" Т-62М с защитой "Реликт" (фото)

На машину установили детали от разных танков, бортовые обвесы от Т-72Б3 или Т-90М, обвесы на башне от Т-90М, а также козырек над танком.

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В социальных сетях опубликовали фотографию российского танка Т-62М с рядом модернизаций от современного прицела до динамической защиты "Реликт". Об этом сообщает танковый эксперт Андрей Тарасенко.

На фотографии изображен танк Т-62М, который имеет несколько особенностей. Машину оснастили новейшей российской динамической защитой "Реликт", прицелом "Сосна-У", а также уже традиционным козырьком на башне. В сети впервые показали настолько серьезно модернизированный танк Т-62М. До этого ДЗ "Реликт" ставили только на более современные Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв".

Прицельный комплекс на танке тоже обновлен — прицел ПНМ-Т или "Сосна-У". Автор называет танк "странным мутантом", потому что борта у него обвесы от Т-72Б3 или Т-90М, на башне обвес от Т-90М, а на верхней лобовой детали старый металлополимерный блок.

ДЗ "Реликт" — это российская разработка динамической защиты, которая построена на "Контакт-5". По заявленным характеристикам, "Реликт" защищает от тандемных боеприпасов, до 90% от кумулятивных средств поражения, до 50% от бронебойно-оперенных подкалиберных снарядов.

Проект модернизации танка с ДЗ "Реликт"

При этом автор отмечает, что в РФ были проекты модернизации Т-55 или Т-62 с установлением динамической защиты "Реликт", а также улучшение динамики машины.

Напомним, 15 ноября российские оккупанты показали модернизированные Т-62М образца 2022 года на одном из полигонов во временно оккупированной Запорожской области.

2 октября российские войска применили танк-камикадзе Т-62 как машину для разминирования.