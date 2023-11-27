Минус две роты за несколько дней: бойцы 14-й ОМБр показали, как снег помогает уничтожать россиян

На разных участках фронта бойцы сбрасывают взрывчатку на личный состав врага, пополняя статистику Генштаба ВСУ о потерях РФ в Украине.

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На одном из участков фронта на востоке Украины бойцы с Волыни досаждают российским захватчикам дронами со взрывчаткой, сбрасывая ее на россиян, которые бродят по заснеженным украинским полям. Видео своей боевой работы они выложили в телеграмм-канале 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"За несколько дней минус две роты врага. Умеем, можем, победим", — лаконично подписали кадры бойцы.

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На видео видно, как на разных участках фронта бойцы ВСУ сбрасывают взрывчатку на личный состав врага, пополняя статистику Генштаба ВСУ о потерях РФ в Украине. целят по солдатам ВС РФ и вражеской технике.

Фокус не публикует видео по этическим соображениям, но его можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в Президентской бригаде показали, как попали FPV по транспорту РФ. На опубликованных кадрах видно, как после попадания украинского БПЛА транспорт врага загорелся и пытался "убежать", оставляя после себя "огненный след".

Ранее сообщалось, что 24 ноября в СБУ сообщили, что ликвидировали на фронте пехоту ВС РФ во время штурма и три десятка бронированной техники.