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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Минус две роты за несколько дней: бойцы 14-й ОМБр показали, как снег помогает уничтожать россиян

война рф против Украины, беспилотники, удары дронами, работа ВСУ

На разных участках фронта бойцы сбрасывают взрывчатку на личный состав врага, пополняя статистику Генштаба ВСУ о потерях РФ в Украине.

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На одном из участков фронта на востоке Украины бойцы с Волыни досаждают российским захватчикам дронами со взрывчаткой, сбрасывая ее на россиян, которые бродят по заснеженным украинским полям. Видео своей боевой работы они выложили в телеграмм-канале 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"За несколько дней минус две роты врага. Умеем, можем, победим", — лаконично подписали кадры бойцы.

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На видео видно, как на разных участках фронта бойцы ВСУ сбрасывают взрывчатку на личный состав врага, пополняя статистику Генштаба ВСУ о потерях РФ в Украине. целят по солдатам ВС РФ и вражеской технике.

Фокус не публикует видео по этическим соображениям, но его можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в Президентской бригаде показали, как попали FPV по транспорту РФ. На опубликованных кадрах видно, как после попадания украинского БПЛА транспорт врага загорелся и пытался "убежать", оставляя после себя "огненный след".

Ранее сообщалось, что 24 ноября в СБУ сообщили, что ликвидировали на фронте пехоту ВС РФ во время штурма и три десятка бронированной техники.