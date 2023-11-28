Обсудят секретные данные, собранные за время войны: Пентагон проведет закрытое заседание по РФ

По информации, опубликованной в журнале Совета по оборонной политике Минобороны США, будет обсуждаться стратегия ведомства по России вплоть до 2050 года. Планируют разработать практические рекомендации.

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На следующей неделе Совет по оборонной политике Минобороны США запланировал заседания, во время которых обсудят стратегию Пентагона относительно РФ. Информация об этом опубликована в официальном журнале американского правительства.

"5 и 6 декабря 2023 года Совет по оборонной политике получит секретные брифинги, касающиеся политики Минобороны США относительно России вплоть до 2050 года", — говорится в публикации.

Сообщается, что заседания ведомства будут посвящены "сбору, анализу и оценке секретной информации".

В итоге должны быть разработаны практические рекомендации относительно стратегического планирования и реализации оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях.

Более того, участники заседаний обсудят имеющиеся конфиденциальные данные относительно действий российских войск в войне в Украине.

Стратегия Пентагона по РФ

Напомним, что, по информации Newsweek, РФ располагает внушительным арсеналом оружия массового уничтожения. И на фоне угрозы со стороны КНР потенциальная борьба за власть в Кремле может создать ряд новых проблем Вашингтону. Именно поэтому США не стремятся нанести РФ военное поражение, а лишь поставляют Украине оружие, достаточное, чтобы удержать линию фронта.

Также сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на слова главы Минобороны США Ллойда Остина о том, что РФ в случае поражения Украины планирует захватить страны Балтии и Польшу.