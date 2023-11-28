"Если раненого резко перенести в тепло, получим смерть": ВСУ встречают зиму в окопах (видео)

По словам военного медика с позывным Осмак, в условиях зимы все пациенты поступают с переохлаждением, поэтому важно придерживаться в помещении определенной зональности.

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Бойцы ВСУ готовится к очередной зиме на передовой, медикам, которые спасают раненых, приходится самостоятельно налаживать отопление. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам украинских защитников, в холодное время года тяжелее вести боевые действия. Вдобавок к этому правила войны изменились.

"У нас все крыло, где мы, по сути, работает, отапливается от котла. Топим дровами печь, и тепло по трубам расходится по всему помещению. Комфортная температура [в операционной] должна быть выше обычной комнатной, это должно быть 28-30 градусов минимум", — рассказал Осмак, военный медик.

По его словам, в таких условиях все пациенты поступают с гипотермией, поэтом медики должны придерживаться определенной зональности.

ВСУ готовятся к еще одной зиме в окопах

"Если мы его резко с холода перенесем в тепло, мы получим смерть", — объяснил он.

По словам военнослужащего с позывным Беня, в зимних условиях сложнее добраться до боевой позиции и уехать после.

"В холодное время года сложнее вести штурмовые действия. Плюс сейчас изменились правила войны: сейчас уже нет таких колонн, в которые привлекаются танки, БМП — в них нет смысла. Ты не успел выехать, как тебя уже выявили — и противник поднимает все, что у него есть, чтобы уничтожить танк", — объяснил украинский защитник с позывным Продюсер.

"Это уже не первая моя зима, — объяснил боец Шмелик, — я помню, какая зима была в прошлом году. Первый выезд — и я замерз, как цуцик. Когда я приехал со смены, то надел на себя все, что можно было: три пары штанов, кучу курток, все, что было. После этого я уже и по две пары носков надевал".

По словам бойца, все одежда стирается за 3-4 месяца, и приходится покупать свое. Или ходить в том, в чем есть.

"Поэтому и тратим свои деньги, как бы ни говорили, что мы много зарабатываем. Но хочется себя и свою семью обеспечить", — объяснил военный.

Напомним, что хирург Виктор из стабилизационный группы рассказал, что многие солдаты ВСУ после тяжелых ранений встают обратно в строй. И это вдохновляет.

Также сообщалось о том, как бойцы ВСУ с помощью технологии дополненной реальности останавливают атаки врага.