До 1 декабря: работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК, — адвокат

По словам адвоката Марины Бекало, представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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Все работодатели в Украине обязаны соблюдать правила воинского учета, установленные постановлением Кабинета министров №1487. Согласно законодательству, каждый год до 1 декабря они обязаны предоставлять Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) списки призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии изданию ТСН.

Эти списки должны подавать также:

органы исполнительной власти сельских, поселковых и городских советов, ответственные за учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на соответствующей территории административно-территориальной единицы;

государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.

"Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете", — пояснила Марина Бекало.

Ранее руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК, пройти медицинский осмотр для выяснения пригодности или непригодности к службе по состоянию здоровья и предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.