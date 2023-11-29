"Из 86 человек осталось 7": оккупанты-"оптимисты" записали радостное видео с Херсонщины (видео)

Россияне собрались за праздничным столом и невзначай проговорились о безумных потерях ВС РФ на левом берегу Днепра.

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Осетинские солдаты, которые в рядах ВС РФ воюют против Украины на левом берегу Херсонщины устроили застолье на передовой и ненароком "слили" потери в их подразделении. По их данным они составили 94% процента. Видео радостных осетин от того, что выжили, обнародовал в Х "Юг информ".

"7 оккупантов на левом берегу Херсонщины радуются, что в таком составе "вышла" их рота, которая была 86 человек", — говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах видно, как группа бойцов собралась за "праздничным" столом. Один из них снимает это действо на видео.

"Нос не опускаем. Нас из роты в 86 бойцов вышло 7 человек. Мы — семь человек остались, чтобы обратно вернуться. Нам Всевышний позволил еще пожить", — говорит один из оккупантов.

Его статистика потерь вызвала хохот среди уцелевших сослуживцев за столом.

Напомним, что в Казахстане суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который воевал против Украины на стороне РФ. Он успел повоевать за ЧВК "Вагнер" неполный месяц, а загремел за решетку на 6 лет.

Ранее сообщалось, что российские захватчики под Авдеевкой нашли "вундер-ракету" и насмешили военных экспертов. Они осмотрели боеприпас, не смогли прочитать надписи на русском, поэтому приписали его к бракованному "натовскому".