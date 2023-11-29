"Із 86 осіб залишилося 7": окупанти-"оптимісти" записали радісне відео з Херсонщини (відео)

Росіяни зібралися за святковим столом і ненароком промовилися про шалені втрати ЗС РФ на лівому березі Дніпра.

Related video

Осетинські солдати, які в лавах ЗС РФ воюють проти України на лівому березі Херсонщини, влаштували застілля на передовій і ненароком злили втрати в їхньому підрозділі. За їхніми даними вони склали 94% відсотки. Відео радісних осетинів від того, які вижили, оприлюднив у Х "Південь інформ".

"7 окупантів на лівому березі Херсонщини радіють, що в такому складі вийшла їхня рота, яка була 86 людей", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Бійці ЗСУ зруйнували "гніздо" операторів дронів ЗС РФ у 5-поверхівці на Херсонщині (відео)

На опублікованих кадрах видно, як група бійців зібралася за святковим столом. Один із них знімає це дійство на відео.

"Ніс не опускаємо. Нас із роти у 86 бійців вийшло 7 осіб. Ми — семеро осіб залишилися, щоб назад повернутися. Нам Всевишній дозволив ще пожити", — говорить один із окупантів.

Його статистика втрат викликала регіт серед уцілілих товаришів по службі за столом.

Нагадаємо, що в Казахстані суд виніс вирок 34-річному чоловіку, який воював проти України на боці РФ. Він устиг повоювати за ПВК "Вагнер" неповний місяць, а загримів за ґрати на 6 років.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники під Авдіївкою знайшли "вундер-ракету" й насмішили військових експертів. Вони оглянули боєприпас, не змогли прочитати написи російською, тож приписали його до бракованого "натовського".