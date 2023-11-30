ВС РФ развертывает вновь сформированную 104-ю дивизию ВДВ под Херсоном — разведка

В британском Минобороны отметили, что солдаты формирования скорее всего, будут плохо обучены и вряд ли будут соответствовать прежним стандартам элитных подразделений российских ВДВ.

Related video

Российские оккупанты впервые начали развертывание новой сформированной 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на территории Украины. Это подразделение, о котором говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу еще в августе, вероятно, дислоцируется в Херсонской области. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что Шойгу в конце лета объявил о планах по воссозданию 104-й гвардейской дивизии ВДВ, которая в 1998 году была сокращена до бригадного состава. В дивизию войдут 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-я артиллерийская бригада. Таким образом число воздушно-десантных дивизий в Вооруженных силах РФ увеличится до пяти.

Важно

Хотели как в Косово: в ГУР подсчитали потери ВС РФ во время боев за Гостомель

"Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ. Она почти наверняка будет находиться под пристальным вниманием российского генерала Михаила Теплинского, ответственного за Херсонское направление", — говорится в сообщении.

Создание 104-ой дивизии ВДВ

Сама дивизия была создана в 1944 году, и на то время это была гвардейская стрелковая дивизия. К 1946 она была полностью сформирована и реорганизована в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию сократили до бригады.

Подразделение в свое время участвовало в боевых действиях в Чечне, Абхазии, Югославии. После начала полномасштабного вторжения в Украину бригада участвовала в захвате Гостомеля, где понесла потери, вступив в противостояние с украинскими защитниками из 80-ой ОДШБр Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Днепра Херсонского направления ВСУ создали плацдарм. Позиции круглосуточно обстреливают позиции украинских сил, однако нашим бойцам удалось наладить поставки оборудования на левый берег.