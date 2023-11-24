Бойцы ВСУ отбросили оккупантов на левобережье Днепра на 3-8 км, — CNN (видео)

По словам военных, российские войска почти круглосуточно обстреливают украинские позиции в Херсонской области. Но бойцам ВСУ удалось наладить поставки оборудования на левый берег.

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Украинский Генштаб заявил о создании плацдарма на левом берегу Херсонской области. Журналисты CNN раскрыли детали операции во время репортажа с места событий.

Устье Днепра стало новым полем битвы, где постоянно происходят боевые действия. По словам бойца Сергея Остапенко, российские войска обстреливают круглосуточно.

"Я не помню, когда в последний раз тишина была дольше часа", — говорит Остапенко, член отряда беспилотников "Сыны грома".

Он вместе с побратимами участвует в операции по форсированию Днепра, чтобы установить стабильное присутствие на левом берегу Днепра. Река местами достигает полутора километров в ширину и является естественным оборонительным барьером для российских войск. Ранее украинские войска ограничивались рейдами через реку, но теперь речь идет о создании плацдарма. Одна из целей — отбросить оккупантов от Херсона, чтобы они не могли обстреливать областной центр.

"Сейчас наши наступают по ту сторону Днепра. Это очень трудно, мы прилагаем много усилий, чтобы это стало возможным и наращивать наши силы по ту сторону Днепра", — сказал Остапенко.

Украинские военные говорят, что они отбросили оккупантов на левом берегу Днепра на 3-8 километров. Для этого было установлено "определенное сообщение", которые позволили украинским войскам транспортировать необходимое оборудование на тот берег. В этом важную роль играют беспилотники: бойцы ведут наблюдение, помогает маскировать позицию бойцов ВСУ. Вместе с тем их работа опасна, потому что оккупанты так же применяют дроны-камикадзе, в том числе Shahed, ракеты, РСЗО, минометы и танки.

"Противник пытается оказать максимальное сопротивление, это говорит о том, что мы все делаем правильно. Мы создаем им много проблем, и они пытаются с этим бороться", — подчеркивает украинский оператор БПЛА.

Напомним, 24 ноября в Нацгвардии заявили, что украинские военные расширили клин на Запорожском направлении.

23 ноября в ISW заявили, что РФ подтвердила присутствие ВСУ на левом берегу Днепра.