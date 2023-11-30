"Беспокоит военных": почему Зеленский до сих пор не снизил призывной возраст, – Bloomberg

По мнению экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, украинцам пора переоценить масштабы мобилизации, так как Владимир Путин "тайком мобилизует всю страну".

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Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Задержка может быть связана с ожиданием четкого плана касательно целей призыва, размещения новобранцев и ротации военнослужащих, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Я ожидаю более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных и конкретных предложений", — цитируют журналисты Зеленского.

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В публикации говорится, что украинский лидер обратился к своему правительству и высшему руководству с запросом о более комплексном пакете мер, лучше адаптированном к военному времени. При этом одобренный украинским парламентом проект по снижению призывного возраста во время войны был отложен.

"Закон должен был вступить в силу — парламент его полностью поддержал. Призыв сейчас проходит с трудом", — сказал депутат парламентского комитета по обороне Роман Костенко.

В статье говорится, что задержка "беспокоит военных". Сообщается, что упомянутый законопроект предоставит ТЦК доступ к дополнительным 140 000 потенциальных призывников.

"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения "мира любой ценой". Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться", — считает руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко.

В свою очередь бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в статье для The Telegraph от 1 октября указал на необходимость привлекать к военной службе больше людей.

"Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь для будущего. Но дело в том, что Россия тайком мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", — написал Уоллес.

Напомним, 4 мая в Минобороны Украины предложили изменить законодательство и уменьшить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Верховная Рада Украины 17 октября поддержала снижение призывного возраста на срочную службу с 27 до 25 лет. Однако этот закон пока не вступил в силу, поскольку его подписание ожидается от президента Владимира Зеленского.