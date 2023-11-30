Украина может заработать на ломе с уничтоженной российской техники до 7 млрд грн, — Forbes

Если наладить переработку лома в Украине, можно создать около 2000-2500 новых рабочих мест, считают эксперты. Но сейчас существует проблема: доказать "украинское происхождение" лома из уничтоженной российской техники почти невозможно.

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Силы обороны Украины за почти 2 года полномасштабной войны превратили на металлолом 15 000 единиц российской бронированной техники. Это составляет около 1 млн тонн. На российской технике Украина может заработать 7 млрд гривен. Об этом пишет издание Forbes.

Так, с 24 февраля 2022 года в Украине образовалось более 1 млн тонн металлолома от уничтоженной российской техники. Такие цифры приводит "Украинская ассоциация вторичных металлов" ("УАВтормет").

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Только на учете Управления отчуждения и утилизации Минобороны Украины по состоянию на конец ноября 2023 года накопилось более 12 тысяч тонн т металлолома черных металлов. Более 541 тонн из них — лом с содержанием драгоценных металлов.

Также лом хранится на складах Государственной пограничной службы, Национальной полиции, СБУ, которые нужно охранять, на что нужны средства.

Из-за специфической процедуры реализации в последние годы лом на украинских складах министерства только накапливался.

"Никто не хотел браться за его передачу потому что, видели в этом риски недополучения средств с соответствующими юридическим последствиями", — рассказывает начальник Управления отчуждения и утилизации Олег Коваль.

Однако текущий уровень цен на лом делает его продажу в пределах Украины не очень выгодной, тогда как уже на границе с Польшей тонну лома углеродистой стали можно реализовать за €300-320. Себестоимость переработки тонны военного лома в Украине приближается или превышает на 10-15% рыночную цену, говорит он.

За десять месяцев 2023 года экспорт отходов и лома черных металлов вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до почти 147 000 т, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В денежном выражении экспорт металлолома за указанный период составил $42 млн (увеличение в 2,9 раза). Но экспортировать конверсионный лом черных и цветных металлов Минобороны запрещено.

Сложности экспорта металлолома

В 2021 году Верховная Рада для защиты внутреннего рынка увеличила экспортную пошлину за металлолом до 180 евро за тонну. Компании, которые экспортируют лом в ЕС, должны получить сертификат EUR.1. Этот документ подтверждает украинское происхождение сырья и позволяет уменьшить уплату экспортной пошлины со 180 евро до 3 евро за тонну.

Доказать "украинское происхождение" лома из уничтоженной российской техники — почти невозможно, к тому же для Минобороны существует прямой запрет на его экспорт.

7 млрд грн на металлоломе

Вражеская бронетехника — сейчас основной источник металлолома. Как говорит Александр Шейко, председатель экспертно-научного совета "УАВтормета", если правительство не позволит продавать остатки военного лома на экспорт, то можно попробовать наладить переработку в Украине. Это позволит заработать на реализации военного лома около 7 млрд грн и создать в Украине около 2000-2500 новых рабочих мест.

Александр Шейко говорит, что к ним уже обратился ряд иностранных компаний, которые рассматривают возможность строительства перерабатывающих центров на территории Украины. теперь надо, чтобы Минобороны допустило к своим площадкам потенциальных инвесторов. Ведомство уже наработало и подало постановление с такими предложениями на рассмотрение Кабинета министров.

Если правительство поддержит документ, уже до конца этого года — в начале следующего Минобороны самостоятельно сможет продавать этот лом через открытые торговые площадки вроде Prozorro. Сейчас документ ждет согласования от Минфина, Минэкономики и Минстратегпрома.

Напомним, что 29 ноября СБУ задержала мужчин, которые пытались продать значительный арсенал оружия представителям криминалитета в Ровенской и Ивано-Франковской областях.

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