До 3 тысяч евро за тонну танка. Можно ли заработать на продаже сгоревшей техники РФ

Переплавить броню танка или БТР для изготовления другого вооружения крайне сложно — в украинских цехах нет таких печей. А вот в Европе лом легированных сталей дорогой. Эксперты подсчитали, что иностранные компании могут вложить до 4,5 миллиардов евро в переработку ресурса, который валяется на дорогах или "украшает" огороды украинцев.

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Подбитая военная техника армии РФ хранится на металлобазах или стоит на обочинах дорог. Если собрать всю уничтоженную технику с начала войны, а это танки, БТР и БМП, самолеты и ракеты, после ее переработки в металлолом получится 1 млн тонн, подсчитал глава экспертно-научного совета Украинской ассоциации вторичных металлов Александр Шейко в интервью радиостанции ВВС.

Если сдать танк Т-72 на металлолом, одна тонна в Украине будет стоить около 6 000 гривен, а сам танк весит до 45 тонн. А в странах Европы цена повышается до 2-3 тысяч евро за тонну. Для порезки брони нужно специальное оборудование, так как она изготовлена из высоколегированной стали, в которой добавляют никель, хром и молибден.

"Мы насчитали около 4,5 миллиардов евро потенциальных инвестиций, которые могут быть вложены иностранными компаниями в переработку этого лома", — говорит Александр Шейко.

Доноры запчастей — как ВСУ используют танки, БМП и другие трофеи

Полностью уничтоженную технику ВС РФ используют как музейные экспонаты, например, как на Михайловской площади в центре Киева. Кроме танков, на выставке представлена гаубица "Мста-С" и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", уничтоженный украинскими защитниками.

Захваченные и поврежденные российские трофеи разделяются на три категории. Первая имеет незначительные повреждения, такие экземпляры восстанавливают ремонтные бригады подразделений ВСУ, говорит Фокусу эксперт по бронетанковой технике, офицер танковых войск в отставке Николай Саламаха.

Бронетанковые заводы также посылают своих специалистов для осмотра и ремонта. Вторая категория трофеев требует более серьезного ремонта и если их ставят на учет, Центральное бронетанковое управление в составе ВСУ отправляет ее на заводы или в ремонтные полки.

"Третья категория — непригодность к ремонту, и используют как доноры запчастей. Снимают уцелевшие узлы и агрегаты для ремонта других трофейных машин такого же класса. В месяц реально починить около 1/4 количества проступающей вражеской техники, а половину — примерно за 3 месяца. До трети военных трофеев попадают в цеха в непригодном для ремонта состоянии", — объяснил специалист.

Можно ли сделать из сгоревшего танка новое оружие?

Переплавка военной брони для производства другого оружия, нового танка или бронетранспортера — сложное дело. По оценкам специалиста, металлургические предприятия Украины в условиях полномасштабной войны находятся в зоне риска и браться за такие вещи не будут. Печей для плавки высоколегированной стали емкостью от 10 до 100 тонн на предприятиях нет.

Заниматься перепродажей военного металла в страны ЕC в условиях боевых действий тоже никто не будет. Первая задача командования сейчас — найти вооружение и боеприпасы, говорит эксперт.

Директор сталеплавильного департамента металлургического предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог" Дмитрий Терехов в общении с ВВС заявил, что военный металлолом на уничтоженной технике для металлургического производства не очень интересен.

"Большие затраты на переработку военного лома не позволяют его свободно продавать на рынке", — коротко отметил он.

Александр Шейко дополняет, что еще одна проблема в обращении со сгоревшей техникой ВС РФ — это оформление права собственности не нее. Трофеи могли бы закрепить за территориальными общинами, воинскими частями или людьми, на огородах которых она стоит. Другой нерешенный и важный вопрос — опасность минирования или наличие боекомплекта в БТР или танках.

Напомним, Великобритания изучает российское вооружение, которое ВСУ захватили в качестве трофеев. Благодаря кооперации с украинскими военными, британцы усовершенствовали защиту танков Challenger 2.

Западные военные эксперты в апреле этого года замечали, как бойцы ВСУ применяют трофейные российские танки Т-62 против оккупантов. Такой пример говорит о потребностях армии Украины в танках НАТО.