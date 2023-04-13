"Восполняют потери": ВСУ используют трофейные танки ВС РФ против россиян, — эксперт (фото)

По словам исследователя Роба Ли украинцы нуждаются в танках НАТО, однако из-за недостатка используют российские трофеи.

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Украинские военные и бойцы территориальной обороны массово используют трофейные российские танки против ВС РФ. Об этом сказал старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли, пишет Newsweek.

Он прокомментировал фотографии, которая появились на странице бригады Запорожской территориальной обороны в Facebook. По его словам, на снимках можно увидеть российские Т-62. Он считает, что это говорит о том, что украинцы нуждаются в танках НАТО.

Танки Запорожской ТРО Танки Запорожской ТРО Танки Запорожской ТРО

Кроме того, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан сообщил журналистам, что использование Силами обороны Украины трофейных танков говорит о трех вещах:

Легко перевести подразделение с украинских Т-72 на российские Т-64;

Украинские военные смогли захватить много российских танков;

Украинским силам нужны танки, чтобы восполнить потери.

Кроме того, Канчиан отметил, что, согласно мониторинговому центру Oryx, Украина смогла захватить 549 танков ВС РФ. По его словам, это нормально, когда страны в военных конфликтах используют трофейное оборудование.

"Например, в 1960-х и 1970-х годах у израильтян были подразделения, оснащенные советскими танками, захваченными у египтян и сирийцев. Они постепенно выводили их из эксплуатации, поскольку могли получить американское оборудование", — отметил эксперт.

Напомним, что 12 апреля журналисты заявили, что украинские экипажи с нетерпением ждут новые танки с Запада. Украинские танкисты рассказали о сложностях, с которыми они столкнулись при выполнении боевых задач на Т-64. В особенности, когда приходится передвигаться по грязи, машина становится легкой добычей для вражеской пехоты, вооруженной ПТРК.

Также сообщалось, что в Минобороны Польши 12 апреля анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams. Министр обороны Мариуш Блащак напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.