"Заповнюють втрати": ЗСУ використовують трофейні танки ЗС РФ проти росіян, — експерт (фото)

За словами дослідника Роба Лі, українці потребують танків НАТО, проте через нестачу використовують російські трофеї.

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Українські військові та бійці територіальної оборони масово використовують трофейні російські танки проти ЗС РФ. Про це сказав старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, пише Newsweek.

Він прокоментував фотографії, які з'явилися на сторінці бригади Запорізької територіальної оборони у Facebook. З його слів, на знімках можна побачити російські Т-62. Він вважає, що це говорить про те, що українці потребують танків НАТО.

Танки Запорізької ТРО Танки Запорізької ТРО Танки Запорізької ТРО

Крім того, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан повідомив журналістам, що використання Сил оборони України трофейних танків говорить про три речі:

Легко перевести підрозділ із українських Т-72 на російські Т-64;

Українські військові змогли захопити багато російських танків;

Українським силам потрібні танки, щоби заповнити втрати.

Крім того, Канчіан зазначив, що, згідно з моніторинговим центром Oryx, Україна змогла захопити 549 танків ЗС РФ. За його словами, це нормально, коли країни у воєнних конфліктах використовують трофейне обладнання.

"Наприклад, у 1960-х та 1970-х роках в ізраїльтян були підрозділи, оснащені радянськими танками, захопленими у єгиптян та сирійців. Вони поступово виводили їх з експлуатації, оскільки могли отримати американське обладнання", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що 12 квітня журналісти заявили, що українські екіпажі з нетерпінням чекають на нові танки із Заходу. Українські танкісти розповіли про складнощі, з якими вони зіткнулися під час виконання бойових завдань на Т-64. Особливо, коли доводиться пересуватися брудом, машина стає легкою здобиччю для ворожої піхоти, озброєної ПТРК.

Також повідомлялося, що у Міноборони Польщі 12 квітня анонсували створення сервісного центру для танків Abrams. Міністр оборони Маріуш Блащак нагадав, що США схвалили передачу Abrams Україні.