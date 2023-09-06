До 3 тисяч євро за тонну танка. Чи можна заробити на продажу згорілої техніки РФ

Переплавити броню танка або БТР для виготовлення іншого озброєння вкрай складно — в українських цехах немає таких печей. А ось у Європі брухт легованих сталей дорогий. Експерти підрахували, що іноземні компанії можуть вкласти до 4,5 мільярдів євро в переробку ресурсу, який валяється на дорогах або "прикрашає" городи українців.

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Підбита військова техніка армії РФ зберігається на металобазах або стоїть на узбіччях доріг. Якщо зібрати всю знищену техніку з початку війни, а це танки, БТР і БМП, літаки і ракети, після її переробки на металобрухт вийде 1 млн тонн, підрахував голова експертно-наукової ради Української асоціації вторинних металів Олександр Шейко в інтерв'ю радіостанції ВВС.

Якщо здати танк Т-72 на металобрухт, одна тонна в Україні коштуватиме близько 6 000 гривень, а сам танк важить до 45 тонн. А в країнах Європи ціна підвищується до 2-3 тисяч євро за тонну. Для порізки броні потрібне спеціальне обладнання, оскільки вона виготовлена з високолегованої сталі, в яку додають нікель, хром і молібден.

"Ми нарахували близько 4,5 мільярдів євро потенційних інвестицій, які можуть бути вкладені іноземними компаніями в переробку цього брухту", — каже Олександр Шейко.

Донори запчастин — як ЗСУ використовують танки, БМП та інші трофеї

Повністю знищену техніку ЗС РФ використовують як музейні експонати, наприклад, як на Михайлівській площі в центрі Києва. Крім танків, на виставці представлено гаубицю "Мста-С" і зенітно-ракетний комплекс "Панцир", знищений українськими захисниками.

Захоплені та пошкоджені російські трофеї поділяються на три категорії. Перша має незначні пошкодження, такі екземпляри відновлюють ремонтні бригади підрозділів ЗСУ, каже Фокусу експерт з бронетанкової техніки, офіцер танкових військ у відставці Микола Саламаха.

Бронетанкові заводи також посилають своїх спеціалістів для огляду та ремонту. Друга категорія трофеїв потребує більш серйозного ремонту і якщо їх ставлять на облік, Центральне бронетанкове управління у складі ЗСУ відправляє її на заводи або в ремонтні полки.

"Третя категорія — непридатність до ремонту, і використовують як донори запчастин. Знімають уцілілі вузли та агрегати для ремонту інших трофейних машин такого ж класу. За місяць реально полагодити близько 1/4 кількості ворожої техніки, що проступає, а половину — приблизно за 3 місяці. До третини військових трофеїв потрапляють у цехи в непридатному для ремонту стані", — пояснив фахівець.

Чи можна зробити зі згорілого танка нову зброю?

Переплавка військової броні для виробництва іншої зброї, нового танка або бронетранспортера — складна справа. За оцінками фахівця, металургійні підприємства України в умовах повномасштабної війни перебувають у зоні ризику і братися за такі речі не будуть. Печей для плавки високолегованої сталі ємністю від 10 до 100 тонн на підприємствах немає.

Займатися перепродажем військового металу в країни ЄС в умовах бойових дій теж ніхто не буде. Перше завдання командування зараз — знайти озброєння і боєприпаси, каже експерт.

Директор сталеплавильного департаменту металургійного підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг" Дмитро Терехов у спілкуванні з ВВС заявив, що військовий металобрухт на знищеній техніці для металургійного виробництва не дуже цікавий.

"Великі витрати на переробку військового брухту не дозволяють його вільно продавати на ринку", — коротко зазначив він.

Олександр Шейко доповнює, що ще одна проблема у поводженні зі згорілою технікою ЗС РФ — це оформлення права власності на неї. Трофеї могли б закріпити за територіальними громадами, військовими частинами або людьми, на городах яких вона стоїть. Інше невирішене і важливе питання — небезпека мінування або наявність боєкомплекту в БТР або танках.

Нагадаємо, Велика Британія вивчає російське озброєння, яке ЗСУ захопили як трофеї. Завдяки кооперації з українськими військовими, британці вдосконалили захист танків Challenger 2.

Західні військові експерти у квітні цього року помічали, як бійці ЗСУ застосовують трофейні російські танки Т-62 проти окупантів. Такий приклад свідчить про потреби армії України в танках НАТО.