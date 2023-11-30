"Я потеряла все, но хочу задонатить": пенсионерка с левобережья Херсонщины купила дрон для ВСУ (видео)

Женщина переехала в более безопасное место из Кохаров, и долгое время они с мужем собирали выплаты от государства, чтобы потратить их на ВСУ.

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Пенсионерка из оккупированного села Коханы Херсонской области, которая потеряла дом, отдала все собранные средства на дрон для украинских военных. Об этом сообщается в телеграм-канале "Курсант".

"Пенсионерка, которая осталась без дома купила БпЛА для наших воинов. Покажите это чиновникам, которые проводят ненужные тендеры и кладут брусчатку", — подписали видео его авторы.

Так, Галина Александровна вынуждена была покинуть родное село и уехать в другой регион вместе с мужем. Супруги пенсионеров собирали выплаты от государства, чтобы купить что-то существенное для ВСУ.

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Стали меньше донатить: почему волонтеры по-прежнему играют роль в обеспечении ВСУ

Затем пенсионерка вышла на местных волонтеров и решила отдать им собранные средства.

"Я просто хочу рассказать эту историю. Галина Александровна пришла к нам в штаб со словами: "Я потеряла все, но хочу задонатить свои выплаты. Мне ничего не нужно, только выгнать их с нашей территории", — рассказала волонтер.

За средства семьи Галины Александровны был приобретен дрон, который полетит освобождать левый берег Херсонщины.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения украинцы активно помогали украинской армии, но сейчас эта поддержка снизилась и ощутима, когда продолжаются обстрелы.

Ранее сообщалось, что Ровенский апелляционный суд учел как смягчающее обстоятельство донаты на нужды ВСУ, когда пересматривал наказание для 38-летнего мужчины, который ударил правоохранителя.