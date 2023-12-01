"Опасные времена": Европе нужно масштабное перевооружение, чтобы победить Путина, — Telegraph

По словам эксперта Амброуза Еванс-Причарда, существует опасность того, что за счет неорганизованности Запада вторжение в Украину сойдет Путину с рук. В таком случае доверие к либеральным демократиям будет подорвано во всем мире.

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Европа должна кардинально перевооружиться, чтобы победить президента РФ Владимира Путина, который начал войну против Украины. Такого мнения придерживается журналист The Telegraph Амброуз Еванс-Причард.

По его словам, существует опасность того, что за счет неорганизованности Запада вторжение в Украину сойдет Путину с рук. В таком случае доверие к либеральным демократиям будет подорвано во всем мире.

Как заявил бывший специалист по оборонному планированию Великобритании Ян Бонд, это опасные времена для Украины.

"Становится все более очевидным, что Украине не удастся добиться быстрой победы" — отметил он.

В материале говорится, что РФ объявила о 70% увеличении бюджета на оборону в 2024 году. Ценовой потолок стран G7 на российскую нефть в 60 долларов "является фикцией".

С другой стороны, как отметил Еванс-Причард, Украина потеряла 30% своей экономики, большую часть тяжелой промышленности и пятую часть производства зерна.

"Запад ожидает, что страна будет вести наступательную кампанию против российских траншей и минных полей без прикрытия с воздуха, с неадекватным контрбатарейным огнем, противоминным оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы", — написал журналист.

Он также считает, что Европа сейчас сталкивается с врагом, который желает восстановить "царские границы", и даже вернуть себе часть территорий, входих сейчас в Европейский союз. В Кремле не хотят достигать прочного урегулирования.

"Он (Владимир Путин, — ред.) рассматривает Украину как искусственное образование, созданное врагами России и не имеющее права на существование. Даже если бы сделка была заключена, он в ближайшее время напал бы снова", — заявил Бонд.

Как рассказал профессор Алан Райли, война на самом деле пошла на пользу Путину. Так, ей он может оправдывать репрессии против россиян. Кроме того, Кремль может импортировать все, что ему нужно, через Турцию или Среднюю Азию. Запад же, по мнению Москвы, слабеет.

"Министерства обороны Европы это понимают. Есть чувство страха, что ситуация может полностью выйти из-под контроля. Они знают, что необходимо масштабное перевооружение", — сказал Райли.

В то же время, по мнению профессора, западные политики еще не понимают этого.

Напомним, что 28 ноября сообщалось, что США ужесточили санкции за нарушение ценового потолка для российской нефти. Благодаря ужесточению мер США экспорт нефти из РФ может сократиться примерно на 150 тысяч баррелей в день уже в ноябре.