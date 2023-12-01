"Небезпечні часи": Європі потрібне масштабне переозброєння, щоб перемогти Путіна, — Telegraph

За словами експерта Амброуза Еванс-Прічарда, існує небезпека того, що за рахунок неорганізованості Заходу вторгнення в Україну зійде Путіну з рук. У такому разі довіру до ліберальних демократій буде підірвано в усьому світі.

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Європа має кардинально переозброїтися, щоб перемогти президента РФ Володимира Путіна, який розпочав війну проти України. Такої думки дотримується журналіст The Telegraph Амброуз Еванс-Прічард.

За його словами, існує небезпека того, що за рахунок неорганізованості Заходу вторгнення в Україну зійде Путіну з рук. У такому разі довіру до ліберальних демократій буде підірвано в усьому світі.

Як заявив колишній фахівець з оборонного планування Великої Британії Ян Бонд, це небезпечні часи для України.

"Стає дедалі очевиднішим, що Україні не вдасться домогтися швидкої перемоги", — зазначив він.

У матеріалі йдеться, що РФ оголосила про 70% збільшення бюджету на оборону у 2024 році. Цінова стеля країн G7 на російську нафту в 60 доларів "є фікцією".

З іншого боку, як зазначив Еванс-Прічард, Україна втратила 30% своєї економіки, більшу частину важкої промисловості та п'яту частину виробництва зерна.

"Захід очікує, що країна вестиме наступальну кампанію проти російських траншей і мінних полів без прикриття з повітря, з неадекватним контрбатарейним вогнем, протимінним обладнанням і засобами радіоелектронної боротьби", — написав журналіст.

Він також вважає, що Європа зараз стикається з ворогом, який бажає відновити "царські кордони", і навіть повернути собі частину територій, що входять зараз до Європейського союзу. У Кремлі не хочуть досягати міцного врегулювання.

"Він (Володимир Путін, — ред.) розглядає Україну як штучне утворення, створене ворогами Росії, яке не має права на існування. Навіть якби угоду було укладено, він найближчим часом напав би знову", — заявив Бонд.

Як розповів професор Алан Райлі, війна насправді пішла на користь Путіну. Так, нею він може виправдовувати репресії проти росіян. Крім того, Кремль може імпортувати все, що йому потрібно, через Туреччину або Середню Азію. Захід же, на думку Москви, слабшає.

"Міністерства оборони Європи це розуміють. Є відчуття страху, що ситуація може повністю вийти з-під контролю. Вони знають, що необхідне масштабне переозброєння", — сказав Райлі.

Водночас, на думку професора, західні політики ще не розуміють цього.

Нагадаємо, що 28 листопада повідомлялося, що США посилили санкції за порушення цінової стелі для російської нафти. Завдяки посиленню заходів США експорт нафти з РФ може скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на день уже в листопаді.