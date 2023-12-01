Цистерны с топливом выгорели: в РФ расследуют диверсию на железной дороге в Бурятии (видео)

По данным локомотивной бригады, во время движения по тоннелю поезд притормозил и сотрудники начали выяснять, что произошло. Перед взрывом они заметили задымление. Следователи открыли уголовное дело по статье "теракт".

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Диверсия якобы стала причиной взрывов на железной дороге в Бурятии. Было заведено уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщает российское медиа Baza 1 декабря.

Отмечается, что 30 ноября неизвестными гражданами был подорван грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан". Он состоял из 50 вагонов, в которых была 41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом.

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Локомотивная бригада, которая была в момент инцидента на месте, рассказала некоторые подробности. Оказалось, что во время прохождения по тоннелю снялось напряжение и поезд притормозил. Сотрудники железной дороги начали выяснять в чем дело, как вдруг увидели сильное задымление. Они закрепили состав и скоропостижно покинули тоннель. Далее произошел взрыв.

"По итогам взрыва 16 цистерн с головы состава поезда выгорела, у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружилли пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна", — говорится в сообщении.

Примечательно, что взрыв серьезно повредил рельсы, а топливо, которое в результате вытекло, их и вовсе затопило.

Более того, в этом же районе был взорван еще один состав, в результате чего 4 цистерны из состава выгорели, а 2 повреждены огнем.

Россияне считают, что это была диверсия и следователи уже возбудили уголовное дело по статье "теракт"

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в России подорвали железную дорогу, ведущую в Китай. По ней регулярно осуществляли перевозки военных грузов. Во время движения грузового поезда сработало четыре взрывных устройства. Удачная спецоперация СБУ парализовала единственную железную дорогу, связывающую РФ с Китаем, говорят источники Фокуса.