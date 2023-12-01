"Суперстратегический удар": что изменится для ВС РФ после подрыва Байкало-Амурской магистрали

Северо-мойский тоннель имени Безсолова в Бурятии оккупанты использовали для военных поставок из Китая. После операции СБУ железная дорога перестала работать.

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В ночь с 29 на 30 ноября Служба безопасности Украины взорвала Байкало-Амурскую магистраль в Бурятии, ведущую из Российской Федерации в Китай. Спецслужбы устроили эту акцию для подтверждения эффективности своей нелинейной стратегии. Об этом сообщило издание LIGA.net со ссылкой на источники.

В СБУ считают, что именно нелинейная стратегия является самой эффективной.

"Сегодняшний подрыв железной дороги на границе РФ и Китая — яркое тому подтверждение", — сказал собеседник издания в спецслужбе.

Журналисты рассказали, что взрыв произошел в Северномйском тоннеле имени Безсолова в Бурятии, который враг использовал для военных поставок. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства.

Последствия подрыва Байкало-Амурской магистрали

Сейчас сложно говорить о конкретных последствиях, которые будет иметь перекрытие тоннеля между РФ и Китаем. Военный эксперт Алексей Мельник заявил, что важно то, что событие произошло на фоне различных "инцидентов" на предприятиях ВПК в России — под Москвой, в Смоленске, Брянске, Челябинске.

"Это стратегия мелких порезов, — говорит он, — Каждый из этих актов в отдельности не может переломить стратегический ход войны. Но все вместе они имеют накопительный, кумулятивный эффект. Чем больше таких мелких (в масштабе большой войны) ударов, тем больше вероятность, что в определенный момент этот Колосс может рухнуть", — сказал Алексей Мельник.

Эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что такие "мелкие порезы" могут проявиться в разных формах — ударах БПЛА, действиях диверсионных групп или влияния на местные силы, не согласные с текущей политикой Кремля.

По его словам, удары на оперативную глубину до 250 километров нужны для уменьшения возможностей врага в проведении военных операций, ведь нарушается логистика, работа тыла. Тогда как удары на стратегическую глубину более 250 километров могут нарушить возможности ВС РФ обеспечивать войска и подвозить запасы из тыла и влиять на работу инфраструктуры обеспечения подразделений.

"Удар по БАМу — важен как раз в этом контексте. Это уже суперстратегический удар. Кроме нанесения экономического ущерба и нарушения логистики, он может привести к разоблачению конкретных фактов поставок тех или иных видов техники и комплектующих из Китая", — пояснил эксперт.

Кроме этого, Рябых считает, что Украина должна продолжать перенос войны на территорию РФ. По его мнению, Россия имеет несколько слабых мест, которые ВСУ должны поразить. В частности, некоторые предприятия изготавливают уникальную продукцию, которая нужна ВС РФ, а именно специфические взрывчатые вещества, детонаторы, микроэлектроника. Удар по таким местам "будет иметь эхо" далеко за их пределами и усложнит реализацию планов врага по увеличению поставок вооружения.

"Все цели выбираются неслучайно. Силы обороны Украины прекрасно понимают важные места вражеского военно-промышленного комплекса", — добавил военный эксперт.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что все удары по ВОТ или РФ направлены на уменьшение производства военных товаров и нарушение логистических путей. По его словам, это стоит продолжать делать, поскольку хотя бы один из десяти БПЛА, которыми бьют российские военные объекты, достигает своей цели.

Напомним, Фокус сообщал, что ночью 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. В результате чего железнодорожное сообщение Россия-Китай перестало работать.

Вечером 29 ноября беспилотники атаковали Брянскую область. По информации росСМИ, взрывы раздавались неподалеку от телецентра, дроны атаковали склад БПЛА типа Shahed. Местные власти не прокомментировали произошедшее.