"Суперстратегічний удар": що зміниться для ЗС РФ після підриву Байкало-Амурської магістралі

Північномуйський тунель імені Безсолова в Бурятії окупанти використовували для військових постачань з Китаю. Після операції СБУ залізниця перестала працювати.

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У ніч з 29 на 30 листопада Служба безпеки України підірвала Байкало-Амурську магістраль в Бурятії, що веде з Російської Федерації до Китаю. Спецслужби влаштували цю акцію для підтвердження ефективності своєї нелінійної стратегії. Про це повідомило видання LIGA.net з посиланням на джерела.

У СБУ вважають, що саме нелінійна стратегія є найефективнішою.

"Сьогоднішній підрив залізниці на кордоні РФ і Китаю – яскраве тому підтвердження", — сказав співрозмовник видання у спецслужбі.

Журналісти розповіли, що вибух стався у Північномуйському тунелі імені Безсолова в Бурятії, який ворог використовував для військових постачань. Під час руху вантажного потяга спрацювали чотири вибухові пристрої.

Наслідки підриву Байкало-Амурської магістралі

Наразі складно говорити про конкретні наслідки, які матиме перекриття тунелю між РФ та Китаєм. Військовий експерт Олексій Мельник заявив, що важливим є те, що подія відбулася на тлі різноманітних "інцидентів" на підприємствах ВПК у Росії — під Москвою, у Смоленську, Брянську, Челябінську.

"Це стратегія дрібних порізів, — каже він. — Кожен із цих актів окремо не може переломити стратегічний перебіг війни. Але всі разом вони мають накопичувальний, кумулятивний ефект. Чим більше таких дрібних (у масштабі великої війни) ударів, тим більша ймовірність, що в певний момент цей Колос може звалитися", — сказав Олексій Мельник.

Експерт інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що такі "дрібні порізи" можуть показатися у різних формах — ударах БПЛА, діях диверсійних груп або впливу на місцеві сили, що не згодні з поточною політикою Кремля.

З його слів, удари на оперативну глибину до 250 кілометрів потрібні для зменшення можливостей ворога в проведенні воєнних операцій, адже порушується логістика, робота тилу. Тоді як удари на стратегічну глибину понад 250 кілометрів можуть порушити можливості ЗС РФ забезпечувати війська та підвозити запаси з тилу та впливати на роботу інфраструктури забезпечення підрозділів.

"Удар по БАМ — важливий як раз у цьому контексті. Це вже суперстратегічний удар. Окрім нанесення економічних збитків та порушення логістики, він може призвести до викриття конкретних фактів поставок тих чи інших видів техніки та комплектуючих з Китаю", — пояснив експерт.

Крім цього, Рябих вважає, що Україна повинна продовжувати перенесення війни на територію РФ. На його думку, Росія має декілька слабких місць, які ЗСУ повинні уразити. Зокрема, деякі підприємства виготовляють унікальну продукцію, яка потрібна ЗС РФ, а саме специфічні вибухові речовини, детонатори, мікроелектроніка. Удар по таких місцях "матиме відлуння" далеко за їхніми межами та ускладнить реалізацію планів ворога зі збільшення постачань озброєння.

"Всі цілі обираються невипадково. Сили оборони України чудово розуміють важливі місця ворожого військово-промислового комплексу", — додав військовий експерт.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що всі удари по ТОТ або РФ спрямовані на зменшення виробництва військових товарів та порушення логістичних шляхів. З його слів, це варто продовжувати робити, оскільки хоча б один із десяти БПЛА, якими б'ють російські військові об'єкти, досягає своєї мети.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що вночі 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. В результаті чого залізничне сполучення Росія-Китай перестало працювати.

Ввечері 29 листопада безпілотники атакували Брянську область. За інформацією росЗМІ, вибухи лунали неподалік телецентру, дрони атакували склад БПЛА типу Shahed. Місцева влада не прокоментувала подію.