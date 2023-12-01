"Жду решений": Зеленский на Ставке обсудил изменение мобилизации в Украине (видео)

По словам украинского президента, в сфере мобилизации нужны изменения. Это касается как количества мобилизованных, так и условий службы.

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В пятницу, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которых поднимались вопросы, связанные с мобилизацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, все в Украине понимают, что в сфере мобилизации необходимы изменения. Он подчеркнул, что речь идет не только о количестве мобилизованных. Решения требуют вопросы, связанные со сроками и условиями службы.

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"Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения — я жду комплексных решений", — сказал президент.

В ходе заседания Зеленский заслушал доклады командующих с фронта и главнокомандующего о ситуации на передовой, а также доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты", — сообщил украинский лидер.

Зеленский провел заседание Ставки

Напомним, 1 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в Украине требует несколько иного подхода, поскольку все, кто желал защищать родину добровольно уже пошли воевать.

Ранее, 29 ноября, адвокат, правозащитник и военнослужащий ВСУ Маси Найем сообщил в комментарии Фокусу, что военно-политическое руководство страны готовит комплексный план мобилизации. Среди важных вопросов — демобилизации.