Дрон снял расстрел пленных ВСУ под Авдеевкой: Украина потребовала расследования, — ISW

На опубликованных 2 декабря кадрах ВС РФ расстреливают двух украинских солдат после того, как те сдались в плен в окрестностях Авдеевки. Бойцы выходили с поднятыми вверх руками.

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Представители Украины обратились к международным организациям с просьбой расследовать опубликованную 2 декабря видеозапись, на которой российские военные расстреливают сдающихся в плен безоружных украинских бойцов. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 декабря.

На опубликованных кадрах, предположительно, снятых дроном 2 декабря, ВС РФ расстреливают двух украинских солдат после того, как те сдались в плен в районе Степового (что в 3 км к северо-западу от Авдеевки).

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с просьбой расследовать случай нарушения международного права.

Представитель ВСУ полковник Александр Штупун заявил 3 декабря, что официальный Киев предоставит доказательства военных преступлений соответствующим международным институтам.

В Офисе генпрокурора Украины заявили, что СБУ инициировала досудебное расследование уголовного дела о нарушениях УК Украины.

Нападение на солдат, признанных не участвующими в бою (в военном праве используется французский термин hors de combat), в т.ч. тех, кто выразил явное намерение сдаться в плен, считается нарушением статьи 41 Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов, отмечают в ISW.

Напомним, что ВСУ продвинулись под Кременной, а ВС РФ за несколько месяцев не добились заметных успехов в районе Купянска.

Также сообщалось, что украинская ПВО вынуждает ВС РФ все больше применять КАБы на передовой.