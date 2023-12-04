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ВС РФ нанесли удар по детскому саду в Херсоне: подробности (фото)

российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение
Фото: Александр Прокудин / Telegram | Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне

По словам главы ОВА Александра Прокудина, в учреждении дошкольного образования повреждены стены и повыбивало окна. Раненая женщина в момент атаки находилась на улице.

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Российские оккупанты вновь атаковали Херсон и в этот раз пострадало здание детского сада в Шуменском микрорайоне города. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале 4 декабря.

Произошел обстрел примерно в 11:00. Россияне атаковали детский сад, в результате чего в здании были повреждены стены и повыбивало окна.

Предварительно, в результате атаки пострадал один человек, однако информацию продолжают уточнять.

российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение Fullscreen
Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне
Фото: Александр Прокудин / Telegram
российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение Fullscreen
Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне
Фото: Александр Прокудин / Telegram
российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение Fullscreen
Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне
Фото: Александр Прокудин / Telegram
российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение
российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение
российские оккупанты, обстрел, Херсон, детский сад, война РФ против Украины, российское вторжение

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко также прокомментировал инцидент. В своем Telegram-канале он написал, что российские оккупанты атаковали Корабельный район Херсона с временно оккупированного левого берега региона.

"Повреждено одно из учреждений дошкольного образования. Ранена женщина 57 лет. Находилась на улице на момент обстрела. Сейчас травмированную госпитализировали", — говорится в сообщении.

Какое именно вооружение использовалось для обстрела мирного города — на момент публикации материала не сообщалось.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что из-под завалов в Донецкой области достали тело 8-летнего ребенка. Начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко отметил, что под завалами дома не обнаружили родителей ребенка — 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Если до конца разбора завалов они не будут найдены, тогда будут считаться пропавшими без вести.