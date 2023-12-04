ВС РФ нанесли удар по детскому саду в Херсоне: подробности (фото)

По словам главы ОВА Александра Прокудина, в учреждении дошкольного образования повреждены стены и повыбивало окна. Раненая женщина в момент атаки находилась на улице.

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Российские оккупанты вновь атаковали Херсон и в этот раз пострадало здание детского сада в Шуменском микрорайоне города. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале 4 декабря.

Произошел обстрел примерно в 11:00. Россияне атаковали детский сад, в результате чего в здании были повреждены стены и повыбивало окна.

Предварительно, в результате атаки пострадал один человек, однако информацию продолжают уточнять.

Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне Фото: Александр Прокудин / Telegram Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне Фото: Александр Прокудин / Telegram Российские оккупанты атаковали детский сад в Херсоне Фото: Александр Прокудин / Telegram

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко также прокомментировал инцидент. В своем Telegram-канале он написал, что российские оккупанты атаковали Корабельный район Херсона с временно оккупированного левого берега региона.

"Повреждено одно из учреждений дошкольного образования. Ранена женщина 57 лет. Находилась на улице на момент обстрела. Сейчас травмированную госпитализировали", — говорится в сообщении.

Какое именно вооружение использовалось для обстрела мирного города — на момент публикации материала не сообщалось.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что из-под завалов в Донецкой области достали тело 8-летнего ребенка. Начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко отметил, что под завалами дома не обнаружили родителей ребенка — 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Если до конца разбора завалов они не будут найдены, тогда будут считаться пропавшими без вести.